Podczas rozmowy przeprowadzonej przez dziennikarkę Dorotę Gawryluk w trakcie odbywającego się w Mikołajkach XI. Europejskiego Kongresu Samorządów, prezydent zapytany został, czy zna nazwisko kandydata PiS na premiera i czy konsultowany był w tej kwestii.

Nawrocki: każdy będzie lepszy niż Donald Tusk

Nawrocki odpowiedział, że nazwiska tego nie zna, ma wiele zadań jako prezydent a ponadto partyjna polityka „nigdy go nie wciągała”. - Ani dzisiaj, jak jestem prezydentem Polski, mnie nie wciąga - dodał. Zaznaczył zarazem, że jedną rzecz o potencjalnym kandydacie PiS na premiera chce powiedzieć. - Niezależnie od tego, kto to nie będzie, z całą pewnością przyszłościowo będzie to lepszy premier niż Donald Tusk - powiedział prezydent.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w styczniu mówił, że podjął już decyzję ws. kandydata partii na premiera w kontekście kolejnych wyborów parlamentarnych i sądzi, że w marcu „ta sprawa będzie już zupełnie jasna”.

Z informacji uzyskanych przez PAP wśród rozmówców z PiS wynika, że w lutym na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera były 4 osoby: obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki; wiceprezes PiS, poseł Przemysław Czarnek; posłanka Anna Krupka oraz europoseł PiS, wiceprezes partii Tobiasz Bocheński.