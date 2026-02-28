Al Udeid to największa baza USA na Bliskim Wschodzie. Stacjonuje tam około 10 000 żołnierzy. Baza ta została zaatakowana przez Iran w czerwcu zeszłego roku w odwecie za ataki USA na irańskie obiekty nuklearne.
O schronienie się w dostępnym miejscu zaapelowały do swego personelu amerykańskie ambasady w Katarze, Bahrajnie, Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańskich obywateli w tych krajach wezwano, by uczynili to samo aż do odwołania.
Również ambasada USA w Jerozolimie podała, że wszyscy pracownicy rządowi USA i członkowie ich rodzin zostali skierowani do bezpiecznego miejsca.
Także ambasada Wielkiej Brytanii w Dausze zaleciła obywatelom brytyjskim w Katarze, by ukryli się w bezpiecznym miejscu aż do odwołania. (PAP)
mw/ zm/
