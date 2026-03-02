Wspólne oświadczenie zostało opublikowane po przemówieniu, w którym Macron zapowiedział, że jego kraj zwiększy liczbę posiadanych głowic nuklearnych. Zastrzegł przy tym, że Francja nie będzie informować o wielkości tego arsenału.

Berlin i Paryż jednoczą siły

Decyzja Berlina i Paryża zapadła w obliczu rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie oraz wątpliwości co do wiarygodności amerykańskiego „parasola nuklearnego” za kadencji prezydenta Donalda Trumpa - odnotował Reuters.

Francja i Niemcy zobowiązały się do podjęcia konkretnych działań już w tym roku. Niemcy mają wziąć udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych, ma też dojść do wizyt w strategicznie ważnych obiektach. Oba kraje podkreśliły, że ich działania będą uzupełniać, a nie zastępować nuklearne odstraszanie NATO, oraz zaznaczyły, że wciąż polegają na odstraszaniu zapewnianym przez USA oraz na siłach nuklearnych Francji i Wielkiej Brytanii.

Macron powiedział podczas wystąpienia, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję programie zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Wśród tych krajów wymienił Polskę. O tym, że Polska prowadzi rozmowy w sprawie tej inicjatywy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników, poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk.

We wtorek w Białym Domu Merz zostanie przyjęty przez prezydenta Trumpa, głównym tematem rozmowy będzie bezpieczeństwo. Kanclerz informował już w połowie lutego na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że rozmawiał z prezydentem Macronem na temat europejskiego odstraszania nuklearnego.

Donald Tusk: Polska prowadzi rozmowy z Francją w sprawie odstraszania nuklearnego

Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego - poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk.

Wcześniej w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu; są to: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.

Sprawę skomentował, także na X, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Dla bezpieczeństwa Polski” - napisał.