Arabia Saudyjska pobija rekord w egzekucjach

Dane opublikowane przez Saudyjską Agencję Prasową (SPA) i analizowane przez AFP pokazują, że w 2025 roku wykonano już więcej kar śmierci niż w roku poprzednim, gdy zginęło 338 osób. W tym roku stracono tam aż 340 skazanych. Najnowsza egzekucja w Mekce objęła trzech Saudyjczyków skazanych za zabójstwo obywatela Sudanu. To jednak nie przestępstwa przeciwko życiu człowieka stanowią największy problem Arabii Saudyjskiej. Głównym zmartwieniem tamtejszych władz jest przestępczość narkotykowa.

Najwięcej skazanych na śmierć w Arabii Saudyjskiej to cudzoziemcy – dane AFP

Z danych udostępnionych przez AFP wynika, że od początku roku za przestępstwa narkotykowe stracono tam 232 osoby, z czego większość (182) stanowili cudzoziemcy. Wysoka liczba egzekucji może być efektem zaostrzonej walki Arabii Saudyjskiej z przestępczością narkotykową, którą rozpoczęto w 2023 roku.

Władze Arabii Saudyjskiej tłumaczą, organizacje praw człowieka krytykują

Władze saudyjskie tłumaczą stosowanie kary śmierci potrzebą utrzymania porządku publicznego i zmniejszenia przestępczości w kraju. Z kolei organizacje międzynarodowe broniące praw człowieka zwracają uwagę, że masowe egzekucje podważają wizerunek Arabii Saudyjskiej jako nowoczesnego kraju dążącego do tolerancji. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że liczba egzekucji może negatywnie wpłynąć na postrzeganie państwa na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście inwestycji zagranicznych i relacji dyplomatycznych.