Urlop szkoleniowy – kto może z niego skorzystać i ile dni wolnego przysługuje pracownikowi?

Urlop szkoleniowy to czas wolny od pracy, który – jak nazwa wskazuje – zatrudniony powinien przeznaczyć na naukę, przygotowanie się do egzaminów lub obronę pracy dyplomowej. Jego celem jest umożliwienie pracownikowi efektywnego zdobywania wiedzy i kwalifikacji, które często mają bezpośrednie znaczenie dla wykonywanych obowiązków służbowych.

Czy urlop szkoleniowy jest płatny?

Zgodnie z prawem w trakcie urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje, podobnie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, prawo do wynagrodzenia, tak jakby normalnie świadczył pracę. To rozwiązanie korzystne zarówno dla zatrudnionego, jak i dla przedsiębiorcy, który inwestuje w rozwój swojej kadry.

Urlop szkoleniowy a urlop wypoczynkowy

Warto podkreślić, że urlop szkoleniowy nie pomniejsza liczby dni do wykorzystania w ramach urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik nie musi wybierać między nauką a wakacjami – są to dwa całkowicie niezależne uprawnienia. Dzięki temu możliwe jest pogodzenie rozwoju zawodowego z zachowaniem prawa do corocznego wypoczynku.

Ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje?

Wymiar urlopu szkoleniowego określony jest w przepisach prawa pracy. Zgodnie z przepisami jego długość zależy od celu, w jakim jest on udzielany. Przepisy przewidują urlop szkoleniowy w wymiarze:

do 6 dni urlopu szkoleniowego – na przygotowanie się oraz przystąpienie do egzaminów, takich jak egzamin maturalny, eksternistyczny czy potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

– na przygotowanie się oraz przystąpienie do egzaminów, takich jak egzamin maturalny, eksternistyczny czy potwierdzający kwalifikacje zawodowe, do 21 dni urlopu szkoleniowego – przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu końcowego (np. obrony licencjatu lub magisterium).

Dlaczego warto znać swoje prawa?

Świadomość przysługujących uprawnień i prawo do urlopu szkoleniowego pozwalają lepiej planować rozwój kariery i uniknąć niepotrzebnych nieporozumień w pracy. Urlop szkoleniowy należy postrzegać jako wsparcie dla zatrudnionych, którzy chcą się dalej kształcić, zdobywać nowe kwalifikacje lub formalnie potwierdzić swoje umiejętności.