Ostrzeżenie: toksyczny środek roztoczobójczy w cytrynach z Auchan. Sieć wycofuje partie ze sprzedaży

Popularna sieć marketów Auchan ogłosiła wycofanie z rynku wybranych partii cytryn pochodzących z Turcji. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej normy pozostałości etoksazolu – środka roztoczobójczego, który jest stosowany w rolnictwie do ochrony owoców i warzyw przed przędziorkami. Etoksazol działa głównie na jaja i larwy roztoczy, jednak jego nadmiar w żywności może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Toksyczny środek roztoczobójczy w owocach z Auchan: które partie są wycofane

Nazwa produktu CYTRYNY (luz) – pochodzenie Turcja

Importer Consorfrut Polska Sp. z o.o.

Data przydatności / Numer partii - / 419137150125 Turcja

Jak postępować, jeśli kupiłeś wycofaną partię cytryn?

Sieć apeluje do klientów, którzy zakupili wskazane produkty, o natychmiastowe zaprzestanie ich spożywania. Cytryny można wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały kupione. Zwrot produktów objęty jest pełną refundacją. Auchan przeprasza za wszelkie niedogodności i dziękuje klientom za zrozumienie oraz ostrożność w korzystaniu z żywności.

Etoksazol – co to jest i dlaczego może być niebezpieczny?

Etoksazol (Etoxazole) jest środkiem ochrony roślin zaliczanym do akarycydów. Jego zadaniem jest zwalczanie przędziorków na owocach, warzywach i roślinach ozdobnych. Choć dla człowieka jest umiarkowanie toksyczny, nadmierne spożycie może powodować podrażnienia skóry i oczu, bóle głowy czy inne reakcje przy bezpośrednim kontakcie lub wdychaniu mgiełki. Największym zagrożeniem jest jednak ryzyko kumulacji w diecie przy codziennym spożyciu owoców zawierających przekroczone limity etoksazolu.

Toksyczny środek roztoczobójczy w owocach z Auchan. Sieć wycofuje partie ze sprzedaży

Wycofanie cytryn z Auchan pokazuje, jak ważne jest monitorowanie bezpieczeństwa żywności. Klienci powinni zawsze sprawdzać pochodzenie owoców i warzyw oraz reagować na komunikaty sieci handlowych. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z substancjami chemicznymi w żywności.