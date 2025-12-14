Nadkom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie poinformowała PAP, że mężczyzna podczas spaceru po lesie w miejscowości Żelizna około godz. 13 zauważył części obiektu przypominającego drona.

Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce odnaleźli rozbitego drona, styropianową obudowę i silnik. Teren zabezpieczają mundurowi z Radzynia Podlaskiego. Policja powiadomiła o znalezisku odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej i Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim.

W nocy z 9 na 10 września br. polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły drony w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. (PAP)

