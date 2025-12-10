Pilne ostrzeżenie GIS: przekroczenie poziomu kadmu i ołowiu w produkcie Sinsay
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża kubka szklanego sprzedawanego w popularnej sieci sklepów Sinsay. Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH stanowi to istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Ostrzeżenie GIS: dane wycofywanego z rynku produktu
- Nazwa produktu: Kubek szklany
- Numer partii: 578ES-MLC-ONE
- Kod kreskowy: 5907225048525
- Importer i dystrybutor w Polsce: LPP S.A. Gdańsk Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Produkty były sprzedawane stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay
Ostrzeżenie GIS a reakcja Sinsay
Konsumentom, którzy nabyli kubek, przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży.
Procedura zwrotu wycofanego produktu Sinsay
1. Produkty zakupione w sklepach stacjonarnych
- Zwrot możliwy w dowolnym sklepie Sinsay.
- Klienci bez dowodu zakupu zostaną poproszeni o wypełnienie odpowiedniego formularza przez personel sklepu.
2. Produkty zakupione w sklepie internetowym
- Zwrot realizowany po zalogowaniu na konto klienta w sklepie online.
- Należy wybrać opcję „zwrot” lub „reklamacja” i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi mailowo.
- Alternatywnie możliwy jest zwrot w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay.
