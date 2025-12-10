Pilne ostrzeżenie GIS: przekroczenie poziomu kadmu i ołowiu w produkcie Sinsay

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża kubka szklanego sprzedawanego w popularnej sieci sklepów Sinsay. Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH stanowi to istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Ostrzeżenie GIS: dane wycofywanego z rynku produktu

  • Nazwa produktu: Kubek szklany
  • Numer partii: 578ES-MLC-ONE
  • Kod kreskowy: 5907225048525
  • Importer i dystrybutor w Polsce: LPP S.A. Gdańsk Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Produkty były sprzedawane stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay
Kubek Sinsay
Wycofany ze sprzedaży kubek sprzedawcy w sklepach sieci Sinsay / GazetaPrawna.pl / Sinsay.pl

Ostrzeżenie GIS a reakcja Sinsay

Konsumentom, którzy nabyli kubek, przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży.

Procedura zwrotu wycofanego produktu Sinsay

1. Produkty zakupione w sklepach stacjonarnych

  • Zwrot możliwy w dowolnym sklepie Sinsay.
  • Klienci bez dowodu zakupu zostaną poproszeni o wypełnienie odpowiedniego formularza przez personel sklepu.

2. Produkty zakupione w sklepie internetowym

  • Zwrot realizowany po zalogowaniu na konto klienta w sklepie online.
  • Należy wybrać opcję „zwrot” lub „reklamacja” i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi mailowo.
  • Alternatywnie możliwy jest zwrot w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay.