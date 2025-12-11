Ostrzeżenie GIS: skażone dwie partie mleka modyfikowanego

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w czwartek, 11 grudnia 2025 r., ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Zgodnie z komunikatem firma Nestlé Polska S.A. zdecydowała o dobrowolnym i prewencyjnym wycofaniu dwóch partii produktu NAN Optipro Plus 1 w Polsce w związku z wykryciem obecności mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym.

Szczegóły dotyczące wycofanych z obrotu produktów:

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1, 800 g

Numer partii: 52860346AA

Data minimalnej trwałości: 10.2027

Kraj pochodzenia: Niderlandy

Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1, 400 g

Numer partii: 52870346AD

Data minimalnej trwałości: 10.2027

Kraj pochodzenia: Niderlandy

Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Po otrzymaniu informacji o incydencie, producent niezwłocznie podjął działania prewencyjne, w tym dobrowolnie wycofał wskazane partie produktu. Ponadto firma poinformowała rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych o zaistniałej sytuacji. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi monitoring procesu wycofywania kwestionowanych partii produktu, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.

Zalecenia dla konsumentów posiadających skażone partie mleka modyfikowanego

Zgodnie z ostrzeżeniem GIS, nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii mleka modyfikowanego NAN. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, rodzice dzieci powinni skontaktować się z lekarzem.