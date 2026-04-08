Tajny raport FBI ujawniony. Trump bagatelizował zagrożenie ze strony Iranu

Według ustaleń agencji Reuters, raport przygotowany przez Federalne Biuro Śledcze oraz inne amerykańskie służby wywiadowcze został przekazany 20 marca do organów ścigania na poziomie stanowym i lokalnym. Dokument wskazywał na „stałe zagrożenie” ze strony Iranu wobec celów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych.

W szczególności chodziło o potencjalne ataki wymierzone w personel wojskowy, obiekty rządowe, instytucje żydowskie, a także środowiska irańskich dysydentów przebywających w USA. W raporcie podkreślono, że napięcia na linii Waszyngton–Teheran mogą być impulsem dla różnych środowisk ekstremistycznych.

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że „gwałtowni ekstremiści o różnym podłożu ideologicznym, w tym przeciwnicy Stanów Zjednoczonych lub Izraela, mogą uznać konflikt za pretekst do użycia przemocy”. W praktyce oznaczało to realne ryzyko zarówno działań inspirowanych przez państwo, jak i tzw. samotnych sprawców.

Rozejm Donalda Trumpa z Iranem i presja czasu

Przełom nastąpił w nocy z wtorku na środę, kiedy Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem. Decyzja zapadła niespełna półtorej godziny przed upływem ultimatum postawionego władzom w Teheranie.

Rozejm ma charakter obustronny i – jak podkreślono w komunikatach – otwiera drogę do rozmów pokojowych. W proces mediacyjny zaangażowały się również inne państwa regionu Bliskiego Wschodu, co wskazuje na próbę szerszej deeskalacji konfliktu.

Kulisy tej decyzji pokazują jednak, że presja czasu była ogromna. Administracja amerykańska znajdowała się w sytuacji, w której z jednej strony dysponowała ostrzeżeniami służb o możliwych zagrożeniach, a z drugiej – nie chciała eskalować napięcia militarnego.

Bagatelizowanie ryzyka przez Biały Dom

Z ustaleń Reutersa wynika, że Biały Dom publicznie minimalizował prawdopodobieństwo ataków ze strony Iranu. Prezydent Trump miał opierać się na analizach wywiadowczych z ostatnich miesięcy, które nie wskazywały na bezpośrednie przygotowania do uderzenia na terytorium USA.

Taka narracja stała jednak w wyraźnej sprzeczności z ostrzeżeniami przekazywanymi lokalnym służbom bezpieczeństwa. Eksperci zwracają uwagę, że różnice w komunikacji mogły wynikać z chęci uniknięcia paniki społecznej oraz destabilizacji sytuacji wewnętrznej.

Warto podkreślić, że mimo podwyższonego poziomu alertów, do żadnych ataków ostatecznie nie doszło. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie zostało definitywnie zażegnane – raczej, że udało się je tymczasowo ograniczyć dzięki działaniom prewencyjnym i dyplomatycznym.

Napięcia USA–Iran i ryzyko działań ekstremistycznych

Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem od lat pozostaje jednym z najbardziej niestabilnych punktów na mapie geopolitycznej. W ostatnich tygodniach napięcia wyraźnie wzrosły, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w działaniach dyplomatycznych, jak i w mobilizacji służb bezpieczeństwa.

Analitycy podkreślają, że największe ryzyko nie zawsze wiąże się z bezpośrednią konfrontacją militarną, lecz z działaniami pośrednimi – cyberatakami, operacjami wywiadowczymi czy właśnie atakami inspirowanymi przez grupy ekstremistyczne.

W tym kontekście ostrzeżenia FBI wpisują się w szerszy obraz zagrożeń hybrydowych, które coraz częściej towarzyszą konfliktom międzynarodowym.