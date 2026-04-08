Płoną flagi USA i Izraela. Teheran reaguje na rozejm

W stolicy Iranu tysiące ludzi wyszły na ulice tuż po ogłoszeniu rozejmu. Demonstracje miały wyraźnie antyzachodni charakter. Uczestnicy manifestacji spalili flagi Stanów Zjednoczonych i Izraela, skandując hasła wymierzone w oba kraje.

Symboliczne działanie pokazuje, że mimo formalnego zawieszenia broni emocje społeczne w Iranie pozostają skrajnie napięte. Spalanie flag USA i Izraela jest w tym kontekście nie tylko gestem politycznym, ale także wyraźnym sygnałem, że konflikt ma głębszy wymiar ideologiczny i nie zakończy się wyłącznie decyzjami dyplomatycznymi.

Demonstracje wpisują się w wieloletnią narrację władz w Teheranie, które konsekwentnie przedstawiają Stany Zjednoczone i Izrael jako głównych przeciwników geopolitycznych. W ostatnich dniach retoryka ta dodatkowo się zaostrzyła.

Ataki mimo rozejmu. Rakiety nad regionem

Zawieszenie broni nie zatrzymało działań militarnych. W nocy i nad ranem doszło do kolejnych incydentów:

nad Jerozolimą i Zachodnim Brzegiem przechwycono irańskie rakiety,

w Katarze odłamki przechwyconego pocisku raniły cztery osoby,

Arabia Saudyjska poinformowała o zestrzeleniu pięciu rakiet balistycznych,

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wybuchł pożar na polu gazowym Habshan, poprzedzony alarmami.

Równocześnie w Bahrajnie ogłoszono stan podwyższonej gotowości. Służby cywilne musiały gasić pożar po ataku określonym jako „irańska agresja”. Mimo powagi sytuacji nie odnotowano tam ofiar.

Te wydarzenia pokazują, że zawieszenie broni ma charakter kruchy i nie obejmuje wszystkich obszarów konfliktu.

Liban w ogniu

Sytuacja komplikuje się również przez udział innych państw i grup zbrojnych. W Libanie doszło do izraelskiego ataku, w którym zginęło osiem osób. Premier Izraela Binjamin Netanjahu podkreślił, że zawieszenie broni nie obejmuje tego kraju, co stoi w sprzeczności z deklaracjami części polityków regionu.

Z kolei prorządowa milicja irańska działająca w Iraku ogłosiła czasowe wstrzymanie działań zbrojnych na dwa tygodnie. Decyzja ta jest bezpośrednio powiązana z obowiązywaniem rozejmu i wskazuje na próbę ograniczenia eskalacji, przynajmniej w krótkim okresie.

Cieśnina Ormuz pod kontrolą Iranu

Jednym z kluczowych punktów napięcia pozostaje cieśnina Ormuz – strategiczny szlak transportu ropy naftowej. Obecnie ruch w tym rejonie jest ograniczony.

Analitycy zwracają uwagę, że armatorzy i ubezpieczyciele nie wrócą natychmiast do normalnej działalności. Charlie Brown, były oficer marynarki wojennej USA, podkreślił w rozmowie z mediami, że zawieszenie broni to dopiero pierwszy krok, a odbudowa zaufania na rynku transportu morskiego może potrwać.

Kontrola Iranu nad cieśniną Ormuz jest jednym z najważniejszych elementów układanki geopolitycznej. Eksperci wskazują, że daje ona Teheranowi realny wpływ na światowe ceny energii.

Reakcje światowych liderów i ONZ

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres zaapelował o przestrzeganie warunków zawieszenia broni i natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych. Podkreślił, że priorytetem jest ochrona ludności cywilnej i ograniczenie cierpienia.

Pozytywne stanowisko wobec rozejmu wyraziły także rządy Japonii, Egiptu i Iraku. Premier Japonii Minoru Kihara zaznaczył, że kluczowe będzie zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz.

Z kolei premier Australii Anthony Albanese poparł zawieszenie broni, jednocześnie krytykując ostrą retorykę Donald Trump. Australijski polityk zwrócił uwagę, że wypowiedzi o „zagładzie cywilizacji” mogą destabilizować sytuację i wzmacniać napięcia.

Trump: „Złoty wiek Bliskiego Wschodu”

Sam Donald Trump ogłosił zawieszenie broni jako przełomowy moment. W swoim wpisie podkreślał, że Iran „ma dość” konfliktu, a region może wejść w okres odbudowy i rozwoju gospodarczego.

Wypowiedź ta spotkała się jednak z mieszanymi reakcjami. Część analityków wskazuje, że sytuacja na miejscu – w tym ataki rakietowe i demonstracje w Teheranie, gdzie palone są flagi USA i Izraela – stoi w sprzeczności z optymistycznym przekazem Waszyngtonu.