W poniedziałek notowania ropy naftowej gatunku Brent po raz pierwszy od ponad roku przekroczyły 80 dol. za baryłkę. W trakcie sesji cena surowca obniżyła się o kilka dolarów, jednak w dalszym ciągu była 6-7 proc. wyższa niż w piątek. Od początku roku ropa podrożała o niemal 30 proc. Notowania gazu ziemnego, kluczowego surowca dla europejskiej gospodarki, poszły zaś w górę o ok. 50 proc., osiągając najwyższy poziom od marca zeszłego roku.

Znaczący wzrost cen jest odbiciem zakłóceń w transporcie ropy przez Ormuz. Przez cieśninę łączącą Zatokę Perską z Omańską i dalej z Morzem Arabskim przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Jeszcze w piątek, przed wybuchem konfliktu, szlak o szerokości 11 km pokonało 56 tankowców. W poniedziałek do południa przez cieśninę przepłynęło jedynie kilka jednostek.

Choć formalnie żadne władze morskie nie ogłosiły wstrzymania ruchu, to firmy transportowe – na przykład duński Mærsk czy niemiecki Hapag-Lloyd – zawiesiły kursy swoich statków tym szlakiem. Od niedzieli przynajmniej trzy jednostki przepływające przez Ormuz zostały zaatakowane. Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze pozostaje pytanie, jak długo potrwa blokada.

– Obecne ceny ropy uwzględniają, że Ormuz pozostanie zablokowany przez cztery do sześciu tygodni. Jeśli działania zbrojne skończą się wcześniej, ceny spadną i w takim scenariuszu wpływ na gospodarkę będzie relatywnie niewielki. Jeśli jednak dojdzie do rozszerzenia konfliktu na poziom regionu i inwestorzy ocenią, że może on potrwać dłużej, ropa może dalej drożeć. Wtedy wpływ na inflację będzie znaczący i może skłonić banki centralne do zatrzymania cyklu obniżek stóp procentowych – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK.

Wyprzedaż ryzykownych aktywów

Gdy w czerwcu 2025 r. Izrael i Stany Zjednoczone zbombardowały instalacje związane z programem atomowym Iranu, ceny ropy również gwałtownie podskoczyły, zbliżając się do 80 dol. za baryłkę. Po niecałych dwóch tygodniach konflikt wygasł i notowania wróciły do wcześniejszych poziomów. Poza przejściowym wzrostem cen paliw na stacjach benzynowych epizod pozostał ekonomicznym szumem, bez dostrzegalnego wpływu na realną gospodarkę. Powtórka scenariusza sprzed dziewięciu miesięcy wciąż jest możliwa, choć inwestorzy obawiają się poważniejszych konsekwencji.

Dowodem jest znacząca wyprzedaż na rynku akcji aktywów uważanych za ryzykowne i wrażliwe na tempo wzrostu PKB. W trakcie poniedziałkowych notowań niemiecki indeks DAX stracił 2,5 proc. i była to największa przecena od sierpnia zeszłego roku. Na GPW spadki miały mniejszą skalę – indeks WIG spadł 1,1 proc. – ale mocniej spadały akcje banków, na których koncentrują uwagę inwestorzy zagraniczni. Indeks WIG-Banki stracił 2,9 proc.

Według prezydenta Donalda Trumpa konflikt może potrwać miesiąc. Ekonomiści Citi zakładają zakończenie działań zbrojnych w ciągu najwyżej dwóch tygodni. Eksperci oceniają, że w tym czasie dojdzie do zmiany władzy w Iranie lub rezygnacji z walki przez obecny reżim. Wojna może w tym czasie wygasnąć także z inicjatywy USA, którym uda się osiągnąć założone cele związane z opóźnieniem programu rakietowego i nuklearnego Iranu.

Szokujący wzrost cen gazu ziemnego

– Nawet relatywnie krótkotrwały konflikt może mieć negatywne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego. Utrzymujące się napięcie geopolityczne będzie skłaniać konsumentów do utrzymywania stopy oszczędności na podwyższonym poziomie, a firmy zniechęcać do inwestowania. Ostatnie lata dostarczyły dowodów, że ten mechanizm tak właśnie działa – mówi Rafał Benecki.

W miarę przedłużania się działań zbrojnych konsekwencje ekonomiczne będą zmierzały w kierunku kryzysu, jaki wywołał atak Rosji na Ukrainę na początku 2022 r. Eksperci oceniają, że powtórka scenariusza, ze wzrostem wskaźników inflacji do najwyższych poziomów od kilku dziesięcioleci, jest bardzo mało prawdopodobna.

Jednak uzależniona od importu surowców energetycznych Europa ponownie znalazła się w trudnym położeniu. Na początku poniedziałkowej sesji notowania gazu ziemnego na holenderskim rynku TTF poszły w górę o 50 proc., po ogłoszeniu wstrzymania produkcji gazu skroplonego (LNG) przez QatarEnergy. Firma jest największym na świecie producentem LNG i odpowiada za ok. 20 proc. globalnej podaży. Powodem wstrzymania produkcji były ataki wojskowe na dwie instalacje QatarEnergy. Na holenderskim rynku TTF ceny gazu skoczyły do 48 euro za MWh i były najwyższe od marca zeszłego roku Po południu notowania spadły do 43 euro za MWh. ©℗