Amerykański Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) planuje w przekształconych budynkach przemysłowych przetrzymywać łącznie do 80 tys. ludzi - podał dziennik. Służby nie ujawniły dotychczas zbyt wielu szczegółów na temat swoich planów.

Wiadomo, że administracja poszukuje budynków przemysłowych w co najmniej ośmiu stanach i rozpatruje lokalizacje w 23 miastach.

W styczniu zakupiono dwa takie obiekty: w Maryland za 102 mln dolarów i w Arizonie - za 70 mln USD. ICE spodziewa się, że zacznie osadzać w nich ludzi przed kwietniem.

Plany władz federalnych budzą obawy natury logistycznej i humanitarnej wśród miejscowych mieszkańców i władz. Przedstawiciele niektórych lokalnych społeczności podjęli kroki, by zablokować te projekty.

Jeden z budynków, który rząd federalny planuje przekształcić w ośrodek dla imigrantów, to magazyn w Oklahoma City, który ma pomieścić 1,5 tys. osób. Nieopodal magazynu znajdują się szkoła podstawowa i kościół. Brane pod uwagę jest też byłe centrum dystrybucji części samochodowych w Chester w stanie Nowy Jork. Według dwóch osób, które tam kiedyś pracowały, latem w środku robiło się nieznośnie gorąco.

- Nie jestem pewien, czy taki rodzaj zatrzymania jest humanitarny – powiedział Quinton Lucas, burmistrz Kansas City w stanie Missouri. Skomentował w ten sposób plany przekształcenia jednego z tamtejszych magazynów w ośrodek ICE, który mógłby pomieścić do 7,5 tys. osób. 15 stycznia fotoreporterzy udokumentowali inspekcję budynku prowadzoną przez ICE. Tego samego dnia rada miasta uchwaliła pięcioletni zakaz powstawania nowych ośrodków detencyjnych, niepodlegających miastu.

Dziennik napisał, że mimo konieczności dostosowania budynków do federalnych standardów ośrodków detencyjnych, ICE spodziewa się, że placówki zaczną przyjmować zatrzymanych w ciągu 30 do 60 dni od „ostatecznego zatwierdzenia projektu i rozpoczęcia budowy”. Gazeta zaznaczyła, że ICE w niektórych działających już ośrodkach ma problem z tym, by przestrzegać określonych przez prawo standardów.

Powstanie kolejnych ośrodków ICE pomogłoby w realizacji celu prezydenta Trumpa, jakim jest deportacja milionów ludzi z USA.

Rzeczniczka resortu bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin w odpowiedzi na pytania gazety o plany ICE podkreśliła, że ministerstwo „posiada nowe fundusze na rozbudowę ośrodków detencyjnych, aby uniemożliwić tym przestępcom przebywanie na amerykańskich ulicach, zanim zostaną na dobre usunięci” z tego kraju.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

