Nowy szef BBN jeszcze przed wakacjami

Na dłuższą metę nie dało się kierować BBN bez dostępu do informacji niejawnych. Sławomir Cenckiewicz czuł się w zasadzie pozbawiony narzędzi do wykonywania swojej pracy. Dlatego biurem w praktyce miał kierować gen. Andrzej Kowalski, który teraz już oficjalnie pełni funkcję p.o. szefa BBN. W pałacu słychać, że nowy kierownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma zostać powołany przed wakacjami.

Spór o dostęp do informacji niejawnych z rządem Donalda Tuska trwał mimo korzystnego dla Cenckiewicza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a potem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). NSA oddalił skargę na wyrok WSA uchylający cofnięcie certyfikatu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Służby jednak uznały, że sprawa wraca do etapu kontrolnego – postępowania sprawdzającego – w związku z tym Cenckiewicz nadal nie ma dostępu do tajemnic.

Tarcia na osi Cenckiewicz–Przydacz–Bogucki

W tej sytuacji pałac prezydencki przeszedł do defensywy i dotychczasowy szef BBN zrezygnował z funkcji. Nikt w kręgach politycznych nie ma zarazem wątpliwości, że była to decyzja samego Sławomira Cenckiewicza i do niczego nie został zmuszony przez Karola Nawrockiego.

Jednocześnie do dymisji szefa BBN doszło w kontekście plotek o złej atmosferze w samym otoczeniu prezydenta. Chodziło o konflikt Sławomira Cenckiewicza z Marcinem Przydaczem i Zbigniewem Boguckim, czyli odpowiednio szefem Biura Polityki Międzynarodowej oraz szefem kancelarii prezydenta. – W pałacu każdy minister się rozpycha. A Przydacz i Bogucki mają duże ambicje. Ten pierwszy pojawiał się przecież w swoim czasie w spekulacjach jako kandydat na prezydenta, drugi ostatnio jako kandydat na premiera. Sławomir Cenckiewicz był zbyt silną trzecią osobowością w pałacu – mówi nasz rozmówca z otoczenia Nawrockiego.

Nie przysłużyło się też to, że były szef BBN pozostawał bardzo niezależny w publicznych wypowiedziach. W ostatnim czasie krytykował zarówno Viktora Orbána, którego w kampanii wsparł prezydent Nawrocki, jak i Donalda Trumpa. To wszystko nie pomagało w budowaniu dobrych relacji wewnątrz pałacu.

Polityczna przyszłość Cenckiewicza

Jakie obecnie ma plany Sławomir Cenckiewicz? Na razie zostaje w kancelarii prezydenta, ale jednocześnie dołącza do sztabu Przemysława Czarnka. A to oznacza, że wchodzi do partyjnej polityki już na poważnie. Media spekulują, że Czarnek, wskazywany jako kandydat na premiera z PiS, obiecał historykowi stanowisko w rządzie.

Oczywiście otwarte pozostaje pytanie, czy taki rząd kiedykolwiek powstanie. Niemniej wygląda na to, że konflikt z rządem Tuska o dostęp do informacji niejawnych nie był jego ostatnim starciem politycznym z KO i ludźmi Donalda Tuska.