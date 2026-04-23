Lewica murem za Hennig-Kloską. Czarzasty: Jesteśmy lojalnym partnerem rządu

PAP / Paweł Supernak
dzisiaj, 06:43

Lewica jest lojalnym partnerem i będzie broniła ministrów rządu, który współtworzy – powiedział PAP marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty pytany o stanowisko wobec wniosku o odwołanie minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Wniosek ma być procedowany w czwartek, 30 kwietnia.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski z funkcji ministry klimatu i środowiska, pod którym podpisało się ok. 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS, trafił do Sejmu pod koniec marca. Z przepisów wynika, że wniosek o odwołanie Hennig-Kloski musi być rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu, które zaplanowane jest w dniach 28-30 kwietnia.

Marszałek Sejmu potwierdził w rozmowie z PAP, że wniosek dotyczący Hennig-Kloski będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Jest umieszczony w programie (obrad) w czwartek (30 kwietnia) – poinformował Czarzasty.

Dopytywany, jakie jest stanowisko Lewicy ws. wniosku o odwołanie Hennig-Kloski i czy będzie namawiał posłów swojej formacji do jej obrony odparł, że „nie musi namawiać posłów i posłanek Lewicy do bronienia ministrów z rządu, który Lewica tworzy”.

Na pytanie, czy nie niepokoją go m.in. doniesienia o możliwych nieprawidłowościach wokół programu Czyste Powietrze Czarzasty odparł: „jeżeli są jakieś niejasności, powinna zająć się tym prokuratura i sądy”. - Jeżeli będzie jakikolwiek udział jakichkolwiek osób, które powinny być w tej sprawie ukarane, to powinno się to zdarzyć – podkreślił.

Marszałek Sejmu ocenił, że w sprawie Hennig-Kloski mamy „na razie wniosek polityczny”. - A jeżeli chodzi o wnioski polityczne, to my jesteśmy lojalnym partnerem tego rządu, który załatwia wiele spraw związanych z programem Lewicy. W związku z tym uważamy, że po prostu trzeba brać odpowiedzialność za ministrów tego rządu. Dlatego Lewica będzie broniła ministrów rządu, który Lewica tworzy – powiedział Czarzasty.

We wniosku o odwołanie Hennig-Kloski zarzucono jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu „Czyste Powietrze”, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26 czy „sabotaż państwa” przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii. (PAP)

