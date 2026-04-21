PILNE: Trutka na szczury w słoiczkach z jedzeniem dla dzieci. Popularna marka wycofuje produkty z rynku

Skażona marchewka z ziemniakami. Trutka na szczury w słoiczku dla dzieci firmy HiPP

BBC News ujawnił, że jeden z mieszkańców Eisenstadt (Austria) zawiadomił służby o wątpliwościach dotyczących zawartości jedzenia dla dzieci popularnej marki. Badania słoiczka z marchewką i ziemniakami HiPP wykazały, że w składzie znajdowała się trutka na szczury.

Zagrożenie życia i zdrowia. Te sklepy wycofują produkty dla dzieci firmy HiPP

Producent natychmiast wycofał całą linię przecierów sprzedawanych w sieci handlowej Spar. Wycofane zostały również produkty w Eurospar, Interspar oraz Maximarkt. Producent w komunikacie do konsumentów ostrzega, że spożycie zatrutego jedzenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

Biała naklejka na dnie słoiczka dla dzieci? Policja ostrzega przed działaniem sprawcy

Austriackie służby apelują do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności i sprawdzanie każdego słoiczka przed otwarciem. Istnieje kilka sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że produkt został naruszony i zachodzi ryzyko, że zawiera niepożądany skład:

Uszkodzone lub otwarte wieczka: brak charakterystycznego „kliknięcia” przy otwieraniu.

brak charakterystycznego „kliknięcia” przy otwieraniu. Biała naklejka z czerwonym okręgiem umieszczona na dnie słoika: może to być znak rozpoznawczy naniesiony przez sprawcę.

umieszczona na dnie słoika: może to być znak rozpoznawczy naniesiony przez sprawcę. Brak plomby zabezpieczającej .

. Nietypowy, drażniący zapach zawartości.

Trucizna w kilku krajach Europy. Śledztwo prowadzone na terenie Niemiec, Czech i Słowacji

Zagrożenie nie dotyczy tylko Austrii. Z doniesień mediów wynika, że podobne przypadki wykrycia toksycznych substancji w produktach tej marki odnotowano również w innych krajach europejskich, w tym w Czechach i na Słowacji. Austriacka policja łączy sprawę z szeroko zakrojonym śledztwem prowadzonym na terenie Niemiec.

Źródło