PILNE: Trutka na szczury w słoiczkach z jedzeniem dla dzieci. Popularna marka wycofuje produkty z rynku

W słoiczkach z jedzeniem dla niemowląt marki HiPP wykryto trutkę na szczury, co zmusiło producenta do natychmiastowego wycofania całych partii towaru z rynku. Skażone produkty (marchewka z ziemniakami) pojawiły się w sieci Spar. Okazuje się, że niebezpieczeństwo dotyczyć może nie tylko Austrii, ale i kilku krajów europejskich. Służby apelują do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Skażona marchewka z ziemniakami. Trutka na szczury w słoiczku dla dzieci firmy HiPP
BBC News ujawnił, że jeden z mieszkańców Eisenstadt (Austria) zawiadomił służby o wątpliwościach dotyczących zawartości jedzenia dla dzieci popularnej marki. Badania słoiczka z marchewką i ziemniakami HiPP wykazały, że w składzie znajdowała się trutka na szczury.
Zagrożenie życia i zdrowia. Te sklepy wycofują produkty dla dzieci firmy HiPP
Producent natychmiast wycofał całą linię przecierów sprzedawanych w sieci handlowej Spar. Wycofane zostały również produkty w Eurospar, Interspar oraz Maximarkt. Producent w komunikacie do konsumentów ostrzega, że spożycie zatrutego jedzenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.
Biała naklejka na dnie słoiczka dla dzieci? Policja ostrzega przed działaniem sprawcy
Austriackie służby apelują do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności i sprawdzanie każdego słoiczka przed otwarciem. Istnieje kilka sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że produkt został naruszony i zachodzi ryzyko, że zawiera niepożądany skład:
- Uszkodzone lub otwarte wieczka: brak charakterystycznego „kliknięcia” przy otwieraniu.
- Biała naklejka z czerwonym okręgiem umieszczona na dnie słoika: może to być znak rozpoznawczy naniesiony przez sprawcę.
- Brak plomby zabezpieczającej.
- Nietypowy, drażniący zapach zawartości.
Trucizna w kilku krajach Europy. Śledztwo prowadzone na terenie Niemiec, Czech i Słowacji
Zagrożenie nie dotyczy tylko Austrii. Z doniesień mediów wynika, że podobne przypadki wykrycia toksycznych substancji w produktach tej marki odnotowano również w innych krajach europejskich, w tym w Czechach i na Słowacji. Austriacka policja łączy sprawę z szeroko zakrojonym śledztwem prowadzonym na terenie Niemiec.
Źródło
- www.bbc.com
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu