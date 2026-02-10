W środę 11 lutego minie termin, kiedy na podstawie obecnych regulacji marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do Krajowej Rady Sądownictwa - stanowią one, że sędziów-członków KRS wybiera Sejm. U prezydenta znajduje się nowelizacja ustawy o KRS, wprowadzająca zasadę, że to nie Sejm, ale wszyscy sędziowie mieliby ich wybierać w głosowaniu przeprowadzanym przez PKW.

Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta o podpisanie nowelizacji. Podkreślił też, że to „dobra ustawa, która zapewnia obywatelom prawo do sądu i ogranicza przewlekłość postępowań”.

Jeśli - podkreślił Czarzasty - prezydent nowelizacji nie podpisze, on będzie musiał wydać obwieszczenie ws. procedury wyboru sędziów-członków KRS na podstawie obecnych, - jak stwierdził - niedobrych przepisów. - Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące – dodał marszałek Sejmu. Podkreślił jednak, że „istnieje szansa na poprawienie” prawa dotyczącego KRS i ponownie zaapelował do prezydenta o podpisanie nowelizacji. (PAP)

nl/ mok/