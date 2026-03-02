Posiedzenie, na którym omawiana będzie sytuacja bezpieczeństwa na kolei, odbędzie się we wtorek 3 marca. Wezmą w nim udział przedstawiciele przewoźników, Ministerstwa Infrastruktury, UTK i spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli zarządcy torów. Do wszystkich zdarzeń doszło w czasie wsiadania lub wsiadania do pociągów. Najbardziej tragiczny był wypadek na stacji w Pabianicach, który wydarzył się w połowie lutego. 69-letnia kobieta wpadła najprawdopodobniej między peron a wagon pociągu. Nie przeżyła. Ciało kobiety zostało odnalezione dopiero po kilku godzinach, po przejeździe kolejnych pociągów. Wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia kilka dni temu w Sejmie domagała się posłanka Paulina Matysiak.

Kolejne wypadki na stacjach

14 lutego do ciężkiego wypadku doszło na przystanku Wola Bierwiecka, na linii z Radomia do Warszawy. 17-letni podróżny został ciężko ranny po tym, jak pomagał wysiąść kobiecie z wózkiem dziecięcym, a następnie próbował ponownie wsiąść do pociągu. Jego ręka została przytrzaśnięta przez drzwi i wpadł pomiędzy krawędź peronową a skład pociągu Kolei Mazowieckich. 17-latek wciąż jest w stanie ciężkim. Przebywa w szpitalu.

W lutym do niebezpiecznej sytuacji doszło też w Dęblinie. Podczas wymiany podróżnych na stacji dwoje dzieci w wieku 7 i 11 lat pozostało na peronie bez rodziców, którzy nie zdążyli wysiąść z pociągu PKP Intercity. Pomimo użycia hamulca bezpieczeństwa, pociąg nie został zatrzymany w obrębie stacji.

Wózek z niemowlęciem został w pociągu

Do następnego niebezpiecznego zdarzenia doszło 26 lutego na przystanku osobowym Pietrzykowice Żywieckie. Z pociągu Kolei Śląskich wysiadała pasażerka z czworgiem małych dzieci – trojgiem poruszających się samodzielnie oraz jednym dzieckiem znajdującym się w wózku. Pasażerka i troje dzieci wysiedli z pojazdu, po czym zaczęło zamykanie drzwi, a wózek z około 2-miesięcznym niemowlęciem pozostał wewnątrz pociągu. - To sytuacja niedopuszczalna, godząca w fundamentalne wartości transportu publicznego, takie jak ochrona życia i zdrowia podróżnych, bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz zaufanie społeczne do kolei. Pozostawienie niemowlęcia w jadącym pociągu stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jego bezpieczeństwa- stwierdził prezes UTK, Ignacy Góra.

Uważa, że powtarzające się niebezpieczne zdarzenia związane z wsiadaniem i wysiadaniem podróżnych wskazują na konieczność zdecydowanej reakcji całego sektora przewozów pasażerskich w celu przywrócenia najwyższych standardów bezpieczeństwa obsługi pasażerów. Prezes UTK oczekuje od przewoźników, że działania szkoleniowe zostaną podjęte niezwłocznie i będą miały charakter rzeczywisty, a nie wyłącznie formalny. UTK oczekuje m.in. od przewoźników, że obsługa pociągu będzie sprawować bezpośredni nadzór nad wsiadaniem i wysiadaniem podróżnych z poziomu peronu – zwłaszcza w przypadku osób z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności oraz pasażerów z wózkami. Konduktorzy muszą bezwzględnie stosować zasadę jednoznacznego potwierdzania zakończenia wymiany podróżnych przed podaniem sygnału do odjazdu. Przewoźnicy powinni też przestrzegać procedur reagowania w sytuacjach, gdy proces wysiadania jest utrudniony lub przedłużony. Muszą też ciągle ćwiczyć zasady komunikacji pomiędzy kierownikiem pociągu a maszynistą w sytuacjach niestandardowych, mających wpływ na bezpieczeństwo podróżnych.

Awantura w Sejmie o bezpieczeństwo na kolei

Kwestie bezpieczeństwa poruszono też w czasie zeszłotygodniowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury. W jego trakcie doszło gwałtownego spięcia między Leszkiem Miętkiem szefem Związku Zawodowego Maszynistów a wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. Ten pierwszy zarzucił przedstawicielowi rządu, że osobiście doprowadza do pogarszania stanu bezpieczeństwa na kolei, do czego ma prowadzić choćby presja na punktualność pociągów. Stwierdził też, że „zmierzamy scenariuszem hiszpańskim”. Odnosił się w ten sposób do tragicznych wypadków, do których doszło ostatnio w tym kraju. Wiceminister Malepszak zarzucił mu kłamstwa.

W czasie tego posiedzenia komisji posłowie zajmowali się jednak głównie kwestią problemów na kolei w czasie zimy i zakupem używanych wagonów z Niemiec. Kwestii bezpieczeństwa na torach ma być jednak poświęcone jedno z kolejnych spotkań.