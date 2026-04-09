Kto otrzyma 14. emeryturę w 2026 r.?

Czternasta emerytura w 2026 r. przysługuje przede wszystkim seniorom z niższymi świadczeniami – czyli tym, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Dla osób otrzymujących wyższe świadczenia kwota „czternastki” będzie stopniowo zmniejszana, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna możliwa wypłata wynosi 50 zł brutto. W praktyce zasada „złotówka za złotówkę” dotyczy seniorów, których podstawowa emerytura lub renta mieści się w przedziale od 2 900 zł do 4 828,49 zł brutto.

Nie musisz składać osobnego wniosku – 14. emerytura będzie wypłacana automatycznie, tak jak 13. świadczenie, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne Czternasta emerytura ma swoje zasady. Pełną kwotę 1 978,49 zł brutto otrzymują seniorzy, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli jednak świadczenie jest wyższe, kwota „czternastki” jest pomniejszana „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, emeryt z emeryturą 3 100 zł brutto przekracza próg o 200 zł, więc jego czternasta emerytura zostaje obniżona do 1 778,49 zł brutto.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 r.?

Kwota 14. emerytury zależy od indywidualnej emerytury lub renty, ale maksymalnie może osiągnąć poziom równy minimalnej emeryturze w 2026 r., czyli około 1 978,49 zł brutto, co daje ok. 1 800,43 zł "na rękę". Osoby z wyższymi świadczeniami otrzymają proporcjonalnie niższą kwotę.

Twoja emerytura (brutto) Ile dostaniesz "czternastki" (brutto) Do 2 900 zł 1 978,49 zł (pełna kwota) 3 500 zł 1 378,49 zł 4 000 zł 878,49 zł Powyżej 4 828,49 zł 0 zł (brak wypłaty)

Komu przysługuje 14. emerytura?

Czternasta emerytura przysługuje seniorom, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego. W praktyce dotyczy też młodszych osób pobierających np. rentę rodzinną, rozdzielaną proporcjonalnie między uprawnionych członków rodziny. Dodatek trafia również do osób na rencie socjalnej – pełnoletnich, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu ograniczeń zdrowotnych powstałych w dzieciństwie lub w trakcie nauki, a także do osób z częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu stanu zdrowia.

Kiedy seniorzy dostaną 14. emeryturę?

Dokładny harmonogram wypłat w 2026 r. nie został jeszcze w pełni ogłoszony, ale doświadczenie z wcześniejszych lat pokazuje, że świadczenie będzie realizowane w drugiej połowie roku, we wrześniu.

Co warto wiedzieć?

Automatyczna wypłata – nie trzeba składać wniosku.

14. emerytura jest prawnie chroniona i nie podlega zajęciu przez komornika.

Kwota maksymalna – 1 978,49 zł brutto w 2026 r.

Brak wypłaty powyżej limitu: Osoby, których świadczenie główne przekracza 4 828,49 zł brutto, nie otrzymają czternastki.

Limit dorabiania – jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę i na 31 sierpnia 2026 r. Twoje świadczenie jest zawieszone z powodu przekroczenia limitu zarobków, czternasta emerytura nie zostanie Ci wypłacona.

Najważniejsze: jeśli Twoja emerytura nie przekracza 2 900 zł, czternastka jest pełna. Powyżej – pomniejszona, a powyżej 4 828,49 zł – brak wypłaty.