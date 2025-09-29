Czym jest okazjonalna praca zdalna?

Okazjonalna praca zdalna to odformalizowany tryb pracy zdalnej. Tej formy pracy zdalnej nie dotyczą m.in. przepisy wymagające ustalenia zasad jej wykonywania w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub w regulaminie, obowiązek zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do jej wykonywania czy pokrycia jej kosztów.

Jakie są zasady korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej?

Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 6733 § 1 kodeksu pracy).

Zatem inicjatywa korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej należy wyłącznie do pracownika, który uprzednio powinien wystąpić z wnioskiem o zgodę na wykonywanie pracy w tej formie. Wniosek pracownika nie wymaga żadnego uzasadnienia. Ostateczna decyzja w zakresie możliwości wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej należy natomiast do pracodawcy, który nie jest związany wnioskiem pracownika. Zatem może ten wniosek uwzględnić bądź może nie wyrazić zgody na okazjonalną pracę zdalną, a przy tym nie musi uzasadniać swojej decyzji. Natomiast okazjonalna praca zdalna nie może być wykonywana na polecenie czy z inicjatywy pracodawcy.

Jakie warunki musi spełniać wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Przepisy nie określają wzoru wniosku o okazjonalną pracę zdalną ani jego treści. Nie ma też wskazanego terminu na jego złożenie. Zatem wniosek o okazjonalną pracę zdalną może zostać złożony w terminie dowolnym, np. dzień przed planowanym terminem pracy zdalnej, a nawet przed rozpoczęciem pracy w tym samym dniu. Wniosek może mieć formę papierową lub elektroniczną (np. e-mail lub SMS) i powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika,

datę złożenia wniosku,

dzień lub okres, na jaki pracownik wnioskuje o okazjonalną pracę zdalną,

podpis pracownika i miejsce na podpis osoby reprezentującej pracodawcę, uprawnionej do akceptacji wniosku – w przypadku formy papierowej,

elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku do akceptacji oraz elektroniczne potwierdzenie akceptacji wniosku lub jego braku – jeśli wniosek ma formę elektroniczną.

Jaki jest maksymalny limit okazjonalnej pracy zdalnej?

Praca może być wykonywana okazjonalnie w formie pracy zdalnej w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Limit ten dotyczy roku kalendarzowego, a niewykorzystany wymiar takiej pracy nie przechodzi na kolejny rok.

Przykład Przykład Pracownik wykorzystał w lutym i grudniu 2024 r. łącznie 16 dni pracy zdalnej. Mimo że nie wykorzystał pełnego dopuszczalnego wymiaru pracy zdalnej w 2024 r., od stycznia 2025 r. może wykorzystać maksymalnie 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej przypisane do bieżącego roku kalendarzowego.

Limit 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym jest maksymalny. Zatem okazjonalna praca zdalna nie może być wykonywana w wymiarze wyższym niż 24 dni w roku kalendarzowym, nawet jeżeli pracodawca i pracownik byliby zgodni w kwestii ustalenia wyższego wymiaru czy gdyby pracodawca porozumiał się z zakładowymi organizacjami związkowymi bądź wprowadził wyższy limit w przepisach wewnątrzzakładowych. W razie kontroli PIP mogłoby to być uznane za próbę uniknięcia obowiązków wynikających z przepisów o pracy zdalnej, takich jak zwrot kosztów, jakie pracownik poniósł w związku z pracą zdalną w większym wymiarze niż 24 dni w roku kalendarzowym.

Zmiana pracodawcy - jak wpływa na limit okazjonalnej pracy zdalnej?

Limit 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym jest przypisany do pracownika, a nie do pracodawcy. Dlatego gdy pracownik, który wykorzystał już część dni okazjonalnej pracy zdalnej i w ciągu roku zmienia pracodawcę, to w nowym miejscu pracy może wykorzystać wyłącznie pozostałą do wyczerpania limitu liczbę dni okazjonalnej pracy zdalnej. W przypadku gdy wcześniej nie korzystał z tego trybu pracy, u nowego pracodawcy może wykorzystać pełne 24 dni, niezależnie od tego, czy rozpoczął u niego pracę w lutym czy w listopadzie danego roku. Takie stanowisko potwierdziło również MRPiPS w swojej odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie.

Odpowiedź MRPiPS na interpelację poselską nr 38835 w sprawie zmian w przepisach w kontekście pracy zdalnej z 23 lutego 2023 r. Stosownie do art. 6733 § 1 Kodeksu pracy, praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, pracownikowi u kolejnego pracodawcy będzie przysługiwało prawo do pracy zdalnej okazjonalnej w wymiarze niewykorzystanym u dotychczasowego pracodawcy. Zaś w przypadku, w którym pracownik nie skorzysta z pracy zdalnej okazjonalnej u poprzedniego pracodawcy bądź podejmie pracę w trakcie roku kalendarzowego, będzie mu przysługiwał pełen wymiar pracy zdalnej okazjonalnej.

Przykład Przykład Pracownik wykorzystał w 2025 r. 18 dni okazjonalnej pracy zdalnej u pierwszego pracodawcy, po czym zmienił pracę od 1 lipca br. U nowego pracodawcy do końca roku kalendarzowego może wykorzystać już tylko 6 dni pracy w tym trybie.

Fakt wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej w bieżącym roku kalendarzowym wraz z dokładną liczbą dni pracodawca ma obowiązek wykazać w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy. Informację tę zamieszcza się w ust. 6 pkt 10 tego dokumentu (§ 2 ust. 1 pkt 12a rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).

Niepełny etat - jaki limit pracy zdalnej?

Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej nie jest pomniejszany proporcjonalnie do wymiaru etatu. Limit 24 dni dotyczy każdego pracownika, niezależnie od wymiaru czasu pracy, a zatem odnosi się do osoby zatrudnionej zarówno w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i np. na 1/2 czy 3/4 etatu. Tę zasadę potwierdziło również MRPiPS w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej resortu w zakładce „Podstawowe informacje z zakresu prawa pracy”. Ministerstwo stwierdziło, że „Wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie wynosi nie więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym i jest niezależny od wymiaru czasu pracy pracownika (wymiaru etatu), jak również liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę w ww. trybie”.

Przykład Przykład Pracownik ma umowę o pracę na 1/4 etatu. Jego limit okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym to 24 dni. Taki sam limit przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat.

Okazjonalna praca zdalna w regulacjach wewnątrzzakładowych i porozumieniach z pracownikami

W odróżnieniu od regularnej pracy zdalnej okazjonalna praca zdalna nie wymaga wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej, zawierania porozumień czy uzgodnień ze związkami zawodowymi, gdyż nie stosuje się do niej art. 6720–6724 Kodeksu pracy, które przewidują obowiązki dokumentacyjne i proceduralne. Ten rodzaj pracy wykonywany jest wyłącznie na wniosek pracownika, za zgodą pracodawcy, i nie wymaga wprowadzania dodatkowych zasad jej świadczenia (art. 6733 § 2 Kodeksu pracy).

Przykład Przykład Firma budowlana nie przewidziała w swojej działalności pracy zdalnej i w związku z tym nie zawierała z organizacją związkową porozumienia w tej kwestii ani nie wydawała regulaminu pracy zdalnej. Główna księgowa, mająca pełny dostęp do niezbędnych do pracy systemów, programów i dokumentów na swoim służbowym laptopie, który może zabierać również do domu, 9 lipca 2025 r. wystąpiła o udzielenie jej zgody na pracę zdalną na 3 dni obejmujące okres 14–16 lipca 2025 r. Pracodawca, mimo że nie ma wprowadzonej tzw. zwykłej pracy zdalnej i związanych z nią niezbędnych dokumentów oraz procedur, może wyrazić zgodę na świadczenie pracy zdalnej okazjonalnie, jeżeli tylko istnieje możliwość jej wykonywania poza zakładem pracy. Pracodawca musi jednak posiadać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej oraz procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej, aby móc zapoznać z nimi pracownika wykonującego taką pracę okazjonalnie.

Jednak pracodawca, który chciałby dokonać wewnętrznej regulacji zasad funkcjonowania okazjonalnej pracy zdalnej, może wydać w tym zakresie zarządzenie lub procedurę. Może wówczas ustalić w niej:

kategorie stanowisk pracy, na których okazjonalna praca zdalna jest dopuszczalna lub niedopuszczalna,

tryb składania wniosku (w jakiej formie i komu należy go złożyć, w jakim terminie, jaki czas ma pracodawca na jego akceptację lub ustalenie, że brak odpowiedzi na wniosek do określonego czasu jest uznawany za akceptację),

wzór wniosku,

zasady kontroli pracownika podczas okazjonalnej pracy zdalnej.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kwestię tę ująć w regulaminie pracy. Należy tylko pamiętać, że w tym przypadku konieczne jest zachowanie wymaganych Kodeksem pracy formalności. Także w przypadku usunięcia punktów regulujących temat okazjonalnej pracy zdalnej z regulaminu konieczne jest zachowanie procedury ustalonej w Kodeksie pracy.

Koszty i narzędzia pracy przy okazjonalnej pracy zdalnej

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się przepisów art. 6724 § 1–3 Kodeksu pracy, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi narzędzi i materiałów niezbędnych do jej wykonywania oraz pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z jej wykonywaniem lub wypłaty z tego tytułu ekwiwalentu (art. 6733 § 2 Kodeksu pracy).

Jak prowadzić ewidencję czasu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej?

Nawet przy okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy, w tym godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Przepisy nie określają szczególnych zasad potwierdzania wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca powinien dobrać najbardziej dopasowany do specyfiki jego funkcjonowania i możliwości technicznych sposób rejestracji czasu wykonywania pracy zdalnej.

Przykładowe rozwiązania to:

systemy elektroniczne (np. logowanie w systemie IT),

zgłoszenie e-mailem przez pracownika godzin pracy,

arkusz Excel z wpisem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika zaakceptowany przez przełożonego,

rozpoczęcie i zakończenie pracy spotkaniem z przełożonym on-line.

Przykład Przykład Katarzyna W. zawnioskowała o okazjonalną pracę zdalną na wtorek 8 lipca 2025 r., na co pracodawca wyraził zgodę. Rano tego dnia wys﻿łała do przełożonego e-mail: „Rozpoczęłam pracę o 8.00, zakończenie planuję o 16.00”. Jeżeli pracownica nie zgłosi zmiany dotyczącej wcześniejszego zakończenia pracy czy konieczności pracy po godzinie 16.00, to taki e-mail należy uznać za wystarczający do udokumentowania pracy w tym dniu od 8.00 do 16.00.

Ochrona danych osobowych przy okazjonalnej pracy zdalnej

Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, w tym także okazjonalnej, pracodawca ma obowiązek określić procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzić, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Natomiast pracownik wykonujący pracę w tym trybie jest zobowiązany potwierdzić w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z tymi procedurami, a następnie ich przestrzegać (art. 6726 Kodeksu pracy).

Bhp przy okazjonalnej pracy zdalnej

Wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej okazjonalnie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przygotowania oceny ryzyka zawodowego. Na pracodawcy spoczywa bowiem obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem w szczególności wpływu pracy zdalnej, w tym również okazjonalnej, na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy, oraz uwarunkowań psychospołecznych tej pracy. Ponadto pracodawca powinien przygotować na podstawie tej oceny informację dla pracownika zawierającą:

zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii,

zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,

wykaz czynności do wykonania po zakończeniu pracy zdalnej,

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego (art. 6731 § 5 Kodeksu pracy).

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik powinien potwierdzić w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Także w trakcie pracy wykonywanej w tym trybie jest on zobowiązany do ich przestrzegania (art. 6731 § 6 Kodeksu pracy).

Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej, w tym okazjonalnej, jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy (art. 6731 § 7 Kodeksu pracy).

Czy zasady kontroli okazjonalnej pracy zdalnej muszą być ustalone z pracownikiem?

W odniesieniu do pracy zdalnej okazjonalnej przepisy wymagają, aby kontrola wykonywania takiej pracy zdalnej, kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywały się na zasadach ustalonych z pracownikiem. Ustalenia te nie muszą mieć żadnej szczególnej formy.

Pracodawca powinien dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Przykładowe sposoby kontroli w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej mogą polegać na:

kontakt telefoniczny lub przez SMS,

wideokonferencje,

sprawdzanie postępów prac,

raporty e-mailowe, a także

kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej, ale wyłącznie po uzgodnieniu jej terminu, w tym godziny, z pracownikiem i w sposób nienaruszający prywatności pracownika i jego domowników.

W jakich przypadkach okazjonalna praca zdalna jest niedopuszczalna?

Praca zdalna okazjonalna jest niedopuszczalna w zakresie prac:

szczególnie niebezpiecznych,

w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,

z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy,

związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy,

powodujących intensywne brudzenie.

Okazjonalna praca zdalna a praca zdalna hybrydowa

Od okazjonalnej pracy zdalnej należy odróżnić pracę zdalną w trybie hybrydowym. Wówczas praca zdalna odbywa się na zasadach ogólnych ustalonych dla pracy zdalnej, jedynie z ograniczeniem do wskazanych dni, np. poniedziałki i wtorki w biurze, a środy, czwartki i piątki w trybie zdalnym w domu.

Dni pracy zdalnej w ramach pracy hybrydowej nie pokrywają się z okazjonalną pracą zdalną. W praktyce oznacza to, że pracownik w dni ustalone jako „biurowe” w ramach pracy hybrydowej może skorzystać z okazjonalnej pracy zdalnej. Możliwe jest to jednak wyłącznie w sytuacji, gdy rodzaj pracy pozwala na takie rozwiązanie i po uzyskaniu przez pracownika zgody pracodawcy. Jednak wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną także w tym przypadku nie jest wiążący i pracodawca może go nie uwzględnić.

Przykład Przykład Programista pracujący w trybie pracy zdalnej hybrydowej od poniedziałku do środy w biurze, a w czwartki i piątki z domu zdalnie, złożył wniosek o okazjonalną pracę zdalną przez 2 tygodnie od poniedziałku do środy, czyli w sumie 6 dni, z uwagi na chorobę 10-letniego dziecka i zalecenie lekarza, aby przez 2 tygodnie nie chodziło ono do szkoły. Ponieważ rodzaj pracy pozwala na pracę pracownika z domu także przez pozostałe dni tygodnia, pracodawca wyraził zgodę na 6 dni okazjonalnej pracy zdalnej, uznając, że korzystniejsze jest dla niego, aby pracownik przez te dni pracował z domu, niż korzystał ze zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem.