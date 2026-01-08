Dane za czwarty kwartał 2025 roku wskazują na bezprecedensowe ożywienie na rynku usług mobilnych. W ciągu zaledwie trzech miesięcy przeniesiono ponad 452 tys. numerów, co stanowi skok o 53 tys. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ten nagły wzrost aktywności Polaków stał się najbardziej bolesny dla Polkomtelu (operatora sieci Plus) oraz T-Mobile. Obaj operatorzy zakończyli rok na potężnym minusie, stając się głównymi „dostawcami” klientów dla pozostałych graczy. System PLI CBD zarządzany przez UKE odnotował, że ucieczka od tych dwóch marek była kluczowym trendem końcówki roku.

Plus i T-Mobile z największymi spadkami klientów

Największy regres stał się udziałem Polkomtelu, który w samym czwartym kwartale stracił aż 65 779 użytkowników kart SIM. Jeśli spojrzymy na dane w skali całego 2025 roku, obraz staje się jeszcze bardziej niepokojący dla tego operatora – bilans zamknął się stratą niemal 170 tys. klientów. To sygnał, że strategia utrzymaniowa Plusa natrafiła na poważny opór, a użytkownicy coraz chętniej szukają alternatyw u konkurencji, nie widząc wystarczających powodów, by pozostać u dotychczasowego dostawcy.

Równie trudny czas przechodzi T-Mobile, który w skali roku stracił ponad 69 tys. użytkowników, z czego połowa odpłynęła w samej końcówce roku. Wynik ten pokazuje, że magentowy operator, podobnie jak Polkomtel, nie potrafi zatrzymać trendu migracyjnego. Łączna liczba przeniesionych numerów mobilnych w całym 2025 roku zbliżyła się do poziomu 1,7 mln, co dowodzi, że Polacy stali się wyjątkowo mobilni i coraz mniej przywiązani do wieloletnich kontraktów, jeśli oferta konkurencji wydaje się bardziej atrakcyjna.

Najwięcej klientów zyskał Play i Orange

Po drugiej stronie barykady znajdują się P4 (operator sieci Play) oraz Orange Polska. To właśnie te firmy wyszły z rynkowej batalii z tarczą. Play okazał się ubiegłorocznym liderem wzrostów, zyskując łącznie ponad 71 tys. użytkowników kart SIM. Z kolei Orange Polska, mimo mniejszej dynamiki, konsekwentnie budował bazę, kończąc rok z wynikiem ponad 27 tys. nowych użytkowników netto. Agresywna polityka sprzedażowa P4 i stabilność Orange najwyraźniej trafiają w potrzeby klientów odchodzących od Plusa i T-Mobile.

Przetasowania nie ominęły również rynku stacjonarnego, choć tu skala jest mniejsza. W 2025 roku Polacy przenieśli prawie 260 tys. numerów stacjonarnych, z czego blisko jedna trzecia przypada na sam czwarty kwartał. Wzrost dynamiki o 21 tys. numerów kwartał do kwartału sugeruje, że proces cyfryzacji i zmiany dostawców internetu stacjonarnego powiązanego z telefonem nabiera tempa. Dla operatorów takich jak Polkomtel czy T-Mobile statystyki UKE są jasnym ostrzeżeniem: w 2026 rok wchodzą z dużą stratą, którą nadrobić będzie niezwykle trudno przy tak silnej ofensywie Play i Orange.