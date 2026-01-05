GPSR działa od pół roku – Polska dopiero teraz z krajowymi narzędziami egzekucji

Rozporządzenie (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) obowiązuje we wszystkich krajach UE, w tym w Polsce, od 13 grudnia 2024. Nakłada ono na wszystkich operatorów gospodarczych – od producentów po dystrybutorów – obowiązek zapewnienia, że oferowane towary nie stwarzają ryzyka dla konsumentów.

Do tej pory polscy przedsiębiorcy działali w próżni: rozporządzenie było wiążące, ale brakowało szczegółowych przepisów krajowych określających kompetencje organów nadzoru i sankcje. Ustawa z 7 listopada 2025, ogłoszona 19 grudnia w Dzienniku Ustaw (poz. 1826), zamyka tę lukę i wchodzi w życie 3 stycznia 2026, jak zapowiedział UOKiK 2 stycznia. Od tego momentu prezes UOKiK i wojewódzcy inspektorzy handlowi zyskują nowe uprawnienia, takie jak natychmiastowe blokowanie niebezpiecznych produktów czy nakazy informacyjne skierowane do milionów klientów.

Ustawa o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów. Kogo obejmują nowe obowiązki?

Nowa ustawa precyzuje i wzmacnia wymagania GPSR, dostosowując je do realiów polskiego rynku. Zmiany dotyczą całego łańcucha dostaw.

• Producenci: Muszą opracować i przechowywać przez 10 lat pełną dokumentację techniczną, w tym ocenę ryzyka i instrukcje bezpieczeństwa w języku polskim. Każdy produkt wymaga trwałego oznaczenia danymi identyfikacyjnymi (np. numerem seryjnym lub QR kodem).



• Importerzy: Weryfikują bezpieczeństwo towarów spoza UE, zgłaszają je do rejestru oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną z producentem – nawet jeśli ten jest chińską firmą.



• Dystrybutorzy: Przed wprowadzeniem na rynek sprawdzają oznakowanie i dokumenty; w razie wątpliwości – wstrzymują sprzedaż i informują UOKiK w ciągu 24 godzin.



• Platformy online (marketplace'y): Allegro, Amazon czy Temu stają się "pierwszą linią obrony" – muszą aktywnie monitorować oferty, usuwać te niezgodne z GPSR i weryfikować tożsamość sprzedawców z pozaunijnych jurysdykcji.



Dodatkowo, wszystkie podmioty zgłaszają niebezpieczne produkty do unijnego systemu RAPEX (Safety Gate) w ciągu 2 dni roboczych od wykrycia problemu.

Kary od UOKiK

Ustawa wprowadza system kar administracyjnych nakładanych przez UOKiK, znacznie surowszy niż dotychczasowe przepisy z 2003 roku:

Podmiot Przykładowe naruszenie Maksymalna kara Platforma e-commerce Brak weryfikacji importera lub usunięcia oferty 1 mln zł Producent/Importer Brak zgłoszenia do Safety Gate w terminie 100 tys. zł Dystrybutor Wprowadzenie niebezpiecznego produktu na rynek 50 tys. zł Wszyscy operatorzy Brak dokumentacji technicznej (10 lat) 200 tys. zł

Organy mogą też wydać decyzje o wycofaniu produktu, publikowane na stronach UOKiK i w Safety Gate, oraz nakazać kampanie informacyjne na koszt przedsiębiorcy. W skrajnych przypadkach grozi konfiskata towarów i wpis do rejestru kar.

Nadchodzą kontrole UOKiK

Nowa ustawa nie tylko wzmacnia ochronę konsumentów, ale też wyrównuje szanse na rynku – uczciwi przedsiębiorcy zyskają przewagę nad importerami "no-name". Jednak koszty compliance (szacowane na 5–20 tys. zł dla małej firmy) i ryzyko kontroli zmuszą wiele e-sklepów do zmian.

Zmiany uderzą szczególnie w sektor e-commerce (około 40 procent sprzedaży w Polsce) oraz importerów z Chin, gdzie tysiące produktów – od hulajnóg po gadżety – trafia na rynek bez weryfikacji.

UOKiK szacuje, że w 2026 roku skontroluje ponad 10 tys. podmiotów.

7 kroków do compliance. Co zmienić w firmie w związku z GPSR

1. Audyt produktów: Wymień wszystkie produkty i oceń zgodność z GPSR – użyj checklist UOKiK z uokik.gov.pl.



2. Oznakowanie i traceability: Wprowadź unikalne identyfikatory na opakowaniach i w systemach magazynowych.



3. Dokumentacja: Zbierz i zdigitalizuj dokumentację; dla importerów – umowy z dostawcami i certyfikaty.



4. Procedury wewnętrzne: Stwórz SOP-y na wypadek incydentu. SOP to Standard Operating Procedures, czyli Standardowe Procedury Operacyjne – szczegółowe, pisemne instrukcje krok po kroku opisujące, jak wykonywać powtarzalne zadania w firmie.



5. Szkolenia: Wyślij zespół sprzedażowy i compliance na webinary UOKiK (planowane w styczniu 2026).



6. Współpraca z platformami: Zweryfikuj konto na Allegro, Amazon czy innych platformach i dostosuj oferty do wymogów danego marketplace.



7. Monitorowanie: Subskrybuj alerty Safety Gate i UOKiK – wczesne wykrycie problemu minimalizuje kary.