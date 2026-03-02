Sprawa dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której członek zarządu pełni funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania, bez zawartej umowy o pracę ani kontraktu menedżerskiego.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że członek zarządu, realizując obowiązki związane z prowadzeniem spraw spółki i reprezentacją na zewnątrz, odbywa liczne podróże w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W związku z tym ponosi wydatki na noclegi, przeloty, przejazdy, parkingi czy diety. Koszty te są następnie zwracane na podstawie uchwał wspólników i rozliczane według zasad analogicznych do tych, które obowiązują pracowników zatrudnionych na umowie o pracę.

Spółka podkreślała, że zwrot następuje wyłącznie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków, a jego celem nie jest przysporzenie majątkowe po stronie członka zarządu. W jej ocenie refundacja kosztów delegacji nie stanowi wynagrodzenia za pełnienie funkcji, lecz techniczne rozliczenie wydatków poniesionych w interesie spółki. Dlatego nie powinna zwiększać podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Definicja wynagrodzenia

ZUS przypomniał, że osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ile z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą wymiaru składki jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia uzyskanego z tytułu powołania.

Organ zwrócił uwagę, że przepisy nie zawierają definicji wynagrodzenia ograniczonej wyłącznie do świadczeń o charakterze stałym czy ryczałtowym. W ocenie ZUS pojęcie to należy interpretować szeroko – jako wszelkie przychody osiągane w związku z pełnioną funkcją, które podlegają opodatkowaniu PIT, niezależnie od ich nazwy i sposobu rozliczenia.

Kluczowe znaczenie – zdaniem zakładu – ma to, czy dane świadczenie stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zwrot kosztów podróży jest kwalifikowany jako przychód podatkowy osoby powołanej, to powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Zwrot kosztów podróży członka zarządu to przychód, który zwiększa podstawę składki zdrowotnej

ZUS wskazał jednocześnie, że ustawodawca przewidział wyjątki jedynie dla wąskiej kategorii osób wykonujących czynności o charakterze społecznym lub obywatelskim, których roczne wynagrodzenie nie przekracza określonego limitu (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W analizowanej sprawie przesłanki te nie miały zastosowania.

W konsekwencji organ uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że także zwrot kosztów podróży członka zarządu powołanego uchwałą wspólników powinien zostać wliczony do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. ©℗