Przedmiotem wniosku było ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kierowców wykonujących zadania w zakresie przewozów międzynarodowych w sytuacji dokonania dwóch wypłat w danym miesiącu.

Przedsiębiorca świadczący usługi związane z transportem wypłaca wynagrodzenia najpóźniej do 10. dnia kolejnego miesiąca. Jednak pracownicy zwrócili się do niego z prośbą o przyspieszenie wypłaty. W związku z tym otrzymali dwie pensje w jednym miesiącu: za luty – 8 marca oraz za marzec – 31 marca.

Firma chciała się upewnić, czy przy ustalaniu przychodu powinna brać pod uwagę wszystkie wypłaty stanowiące podstawę wymiaru składek, dokonane od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca bez względu na okres, za jaki przysługują.

Pracodawca uważał, że za każdym razem podstawą służącą obliczeniu składek ubezpieczeniowych pracowników będzie łączna suma wynagrodzeń wypłaconych w danym miesiącu kalendarzowym.

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

Zgodnie z obowiązującym od 19 sierpnia 2023 r. art. 26f ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 220 ze zm.), kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej. W zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stosuje się do tych pracowników art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczący pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Do kierowców w opisanym przez przedsiębiorców przypadku nie odnosi się natomiast przepis mówiący, że w sytuacji, gdy miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie wlicza się kwoty stanowiącej równoważność 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą.

ZUS potwierdził, że w opisanym przez przedsiębiorcę przypadku, przychodem będzie łączna kwota wynagrodzenia za pracę za dwa miesiące, tj. luty i marzec. Jeśli łączny przychód tak ustalony jest wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, podstawy wymiaru składek nie stanowi kwota będąca równowartością 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą. Zakład podkreśla, że otrzymaną kwotę należy porównać do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli będzie ona niższa, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy będzie stanowić kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca powinien ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego. W podstawie tej należy uwzględnić wszystkie wypłaty faktycznie dokonane lub postawione do dyspozycji w danym miesiącu.

Zasady te będą miały również zastosowanie do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.