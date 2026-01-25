Nagroda jubileuszowa – definicja

Nagrodę jubileuszową w różnych aktach prawnych definiuje się jako nagrodę za wieloletnią pracę w wysokości zazwyczaj od 75 do 400 proc. wynagrodzenia po przepracowaniu określonej liczby lat. Nagroda przysługuje począwszy od przepracowania 20 lat pracy, a następnie co 5 lat.

Pracodawcy, których ustawy nie zobowiązują do wypłaty takich nagród, mogą przyznać jubileuszówkę za przepracowaną mniejszą liczbę lat.

Nagrody jubileuszowe – kto ma do nich prawo na podstawie ustawy?

Nagrody jubileuszowe przewidziane są przez wiele ustaw dotyczących pracowników zatrudnionych w różnych rodzajach jednostek sektora finansów publicznych. Jubileuszówka przysługuje m.in.:

członkom korpusu służby cywilnej na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

pracownikom urzędów państwowych na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,

pracownikom samorządowym na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

nauczycielom na podstawie ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

pracownikom sądów i prokuratury na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,

pracownikom samodzielnych publicznych ZOZ na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa na podstawie poszczególnych ustaw.

Nagrody jubileuszowe na podstawie innych aktów

W innych przypadkach prawo do nagrody jubileuszowej może przysługiwać na podstawie np. układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania, nie jest również wykluczone przyznawanie takich nagród w postanowieniach umowy o pracę.

W przypadku gdy dany pracodawca nie jest objęty obowiązkiem wypłaty nagrody jubileuszowej żadną ustawą ani obowiązek taki nie wynika z układu, regulaminu ani umowy, pracownik nie może domagać się wypłaty nagrody jubileuszowej. Jubileuszówka nie jest bowiem gwarantowana przepisami kodeksu pracy.

Jakie okresy są uwzględniane do jubileuszówki?

Do okresu zatrudnienia, który jest uwzględniany przy obliczaniu prawa do jubileuszówki, uwzględnia się okresy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę u danego pracodawcy, jak również u poprzednich pracodawców.

Oprócz tego do okresu zatrudnienia wlicza się np. okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Od 1 stycznia 2026 r. (jednostki sektora finansów publicznych), a od 1 maja 2026 r. pozostali pracodawcy muszą wliczać do okresu zatrudnienia potrzebnego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej także następujące okresy:

prowadzenie pozarolniczej działalności (jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnik spółki osobowej, akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, komplementariusz w SKA, twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, osoba prowadząca placówkę oświatową) i współpraca przy jej prowadzeniu, za który to okres składki zostały opłacone;

prowadzenie działalności gospodarczej podczas korzystania z ulgi na start;

współpraca przy prowadzeniu działalności, gdy przedsiębiorca korzystał z ulgi na start, za który to okres składki zostały opłacone;

wykonywanie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług i umowy agencyjnej) i współpraca przy jej prowadzeniu, w tym w czasie studiów, gdy zleceniodawca nie odprowadzał składek;

okres, w którym prowadzący pozarolniczą działalność lub jego współpracownik zawiesił wykonywanie działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, za który to okres ZUS opłacił składki;

członkostwo w spółdzielni rolniczej lub kółku rolniczym;

udokumentowany okres wykonywania pracy zarobkowej na innej podstawie niż stosunek pracy przebyty za granicą.

Skutki doliczenia dodatkowego stażu – sfera budżetowa

Doliczenie dodatkowego stażu pracy będzie skutkowało tym, że pracownik nabędzie szybciej prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej, a być może nawet kilku jubileuszówek jednocześnie.

W odniesieniu do pracowników sfery budżetowej do poszczególnych ustaw przyznających pracownikom prawo do nagrody jubileuszowej wydano rozporządzenia wykonawcze, które zapobiegają kumulacji nagród jubileuszowych. Przepisy rozporządzeń wykonawczych są podobne w przypadku każdej z grup uprawnionych do nagrody jubileuszowej (np. służba cywilna, pracownicy samorządowi, pracownicy sądów i prokuratur).

Jako przykład takich przepisów można wskazać rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

W przypadku, gdy pracownik po doliczeniu dodatkowych okresów zatrudnienia (np. z tytułu działalności) pracownik nabyłby prawo do dwóch lub więcej nagród, zastosowanie ma § 6 ust. 5 tego rozporządzenia. Zgodnie z nim w takim przypadku wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą. [Przykład 1]

Przykład 1 Prawo do kilku nagród jubileuszowych Członek służby cywilnej miał 19 lat stażu pracy na koniec 2025 r. W styczniu 2026 r. udowodnił 12 lat dodatkowego stażu pracy z tytułu prowadzenia działalności. Ma więc już 31 lat pracy. Teoretycznie nabył prawo do 3 nagród (za 20, 25 i 30 lat pracy), ale pracodawca wypłaca mu tylko najwyższą, a więc tę przysługującą za 30 lat pracy.

Przepisy wspomnianego rozporządzenia wprowadzają również ograniczenia w zakresie nabywania kolejnej nagrody w okresie 12 miesięcy od otrzymania poprzedniej. W takiej sytuacji zastosowanie ma §6 ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z którym w takiej sytuacji nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. [Przykład 2]

Przykład 2 Mniej niż 12 miesięcy od wypłaty poprzedniej nagrody Członek służby cywilnej otrzymał w sierpniu 2025 r. nagrodę jubileuszową za okres 25 lat pracy. Pracownik w styczniu 2026 r. przedstawił pracodawcy zaświadczenie ZUS o wykonywaniu umowy zlecenia przez 6 lat. W tej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownikowi różnicę między nagrodą za 25 lat a nagrodą za 30 lat pracy.

Skutki doliczenia dodatkowego stażu – sfera pozabudżetowa

Skutki doliczenia dodatkowego stażu pracy w odniesieniu do nagród jubileuszowych u tych pracodawców, którzy nie są objęci ustawami, które takie nagrody przewidują, mogą być różne. Pracodawcy mogli wprowadzić w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania zasady podobne do tych obowiązujących np. w odniesieniu do służby cywilnej, ale mogli uregulować to inaczej. Zasady te będą się więc różnić u poszczególnych pracodawców. Konieczna będzie analiza postanowień układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca jednak uwagę, że pracodawcy nie mogą zdecydować o tym, że do okresu zatrudnienia nie wlicza się nowych okresów, takich jak wykonywanie umowy zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej.