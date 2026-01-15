Od 2026 roku zasady ustalania stażu pracy uległy istotnej zmianie. Najpierw w jednostkach sektora publicznego – od 1 stycznia – a następnie u pozostałych pracodawców – od 1 maja – do stażu pracy są wliczane również okresy wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia. Oznacza to, że osoby, które wcześniej pracowały poza etatem, zyskały możliwość zaliczenia tych okresów do stażu, od którego zależą m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego, dodatki stażowe czy prawo do nagrody jubileuszowej.

Zaświadczenie z ZUS – kluczowy dokument do przeliczenia stażu

Aby pracodawca mógł uwzględnić nowe okresy, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten potwierdza przebieg ubezpieczenia i stanowi podstawę do ponownego naliczenia stażu pracy. Procedura jego uzyskania jest całkowicie elektroniczna i odbywa się przez konto w eZUS.

Jak złożyć wniosek USP w eZUS

Zaloguj się na swoje konto na stronie eZUS.

W menu bocznym wybierz zakładkę „Usługi”.

Na liście usług odszukaj formularz: „ Wniosek USP – o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy ” (możesz też skorzystać z wyszukiwarki i wpisać skrót „USP”).

” (możesz też skorzystać z wyszukiwarki i wpisać skrót „USP”). Sprawdź automatycznie uzupełnione dane, uzupełnij brakujące informacje i wyślij wniosek.

Wniosek USP dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej – nie przewidziano możliwości złożenia go w formie papierowej.

Co zrobić po otrzymaniu zaświadczenia

Po otrzymaniu dokumentu z ZUS należy przekazać go aktualnemu pracodawcy. To na jego podstawie zostanie ponownie ustalony staż pracy oraz wynikające z niego uprawnienia pracownicze.

Okresy sprzed 1999 roku – inny wniosek

Jeżeli chcesz uzyskać potwierdzenie okresów ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r., musisz skorzystać z formularza US-7. Dane z tego okresu nie znajdują się na indywidualnym koncie ubezpieczonego, dlatego nie można ich wskazać we wniosku USP.

W przypadku gdy ubezpieczenie rozpoczęło się przed 1999 r. i trwało po tej dacie, należy złożyć dwa odrębne wnioski:

US-7 – za okres sprzed 1 stycznia 1999 r. ,

, USP – za okres od 1 stycznia 1999 r.

Brak zaświadczenia z ZUS a zaliczenie okresów do stażu pracy 2026

Jeżeli pracownik nie jest w stanie uzyskać z ZUS zaświadczenia potwierdzającego określone okresy zatrudnienia, nie oznacza to automatycznie utraty prawa do ich uwzględnienia w stażu pracy. Przepisy dopuszczają możliwość posługiwania się innymi, wiarygodnymi dokumentami, które pozwalają odtworzyć przebieg aktywności zawodowej.

Jakie dokumenty potwierdzają staż pracy zamiast ZUS

W takiej sytuacji pracownik może przygotować komplet dokumentów alternatywnych. Mogą to być w szczególności: umowy zlecenia lub umowy agencyjne, zaświadczenia wystawione przez zleceniodawcę o okresie wykonywania pracy, a także inne dowody potwierdzające faktyczne wykonywanie obowiązków, takie jak rachunki, potwierdzenia wypłat wynagrodzenia czy korespondencja dotycząca realizacji umowy. Kluczowe jest, aby dokumenty te w sposób spójny i wiarygodny wskazywały na czas oraz charakter zatrudnienia.

Kto zalicza okresy do stażu pracy pracownika

Zgromadzony komplet dokumentów należy przekazać obecnemu pracodawcy. To on dokonuje oceny, czy przedstawione materiały pozwalają na zaliczenie danego okresu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, takie jak wymiar urlopu, nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe.

Pismo wyjaśniające do dokumentów o stażu pracy 2026

Jeżeli pracownik posługuje się dokumentami innymi niż zaświadczenie z ZUS, powinien dodatkowo dołączyć krótkie pismo wyjaśniające. W piśmie warto precyzyjnie wskazać, jakie dokumenty są składane, jakich okresów dotyczą oraz na jakiej podstawie prawnej lub faktycznej pracownik wnosi o ich uwzględnienie. Takie zestawienie ułatwia pracodawcy weryfikację materiału dowodowego i przyspiesza całą procedurę.

Staż pracy bez ZUS – co to oznacza w praktyce

W praktyce oznacza to, że brak zaświadczenia z ZUS nie przekreśla możliwości udokumentowania stażu pracy, o ile pracownik potrafi przedstawić inne rzetelne dowody potwierdzające przebieg zatrudnienia.

FAQ