► Współfinansowanie zakupu przez kilka podmiotów
Pytanie 1: Dom pomocy społecznej otrzymuje faktury na mieszkańca za leki, pieluchomajtki, cewniki. Daną fakturę opłacają NFZ, dom pomocy społecznej oraz mieszkaniec. Na kogo powinny być wystawiane faktury?
Odpowiedź: W świetle art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura powinna zawierać imiona i nazwiska albo nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W sytuacji, gdy cena zakupu finansowana jest z kilku źródeł, faktura wystawiana jest zawsze na jednego nabywcę, a udział innych podmiotów ujmuje się w roli dokonującego płatności.
Uwaga! Nie ma podstaw do wystawiania odrębnych faktur na NFZ, DPS i mieszkańca, ponieważ refundacja NFZ realizowana jest bezpośrednio między apteką a funduszem, natomiast udział własny mieszkańca lub dopłata DPS są rozliczane jako płatność cudza.
Dom pomocy społecznej powinien otrzymać jedną fakturę na rzeczywistego nabywcę, przy czym w strukturze FA(3) w elemencie Podmiot3 można wskazać dodatkowego płatnika.
► Noty obciążeniowe za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Pytanie 2: Czy noty obciążeniowe dla gmin/powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej należy wystawiać w KSeF?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT obowiązek wystawienia faktury powstaje w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT. Noty obciążeniowe wystawiane między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej nie dokumentują sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT.
W świetle art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie. Refundacja tych wydatków następuje na podstawie porozumienia między powiatami, nie stanowi jednak usługi w rozumieniu przepisów o VAT.
Uwaga! Noty obciążeniowe z tego tytułu pozostają poza KSeF i mogą być wystawiane w dotychczasowej formie papierowej lub elektronicznej poza systemem. Są to dokumenty rozliczeniowe między jednostkami publicznymi, które nie podlegają przepisom o fakturach ustrukturyzowanych.
► Uprawnienia dla centrum usług wspólnych
Pytanie 3: Nasze centrum usług wspólnych obsługuje kilka jednostek. Kto nam może nadać uprawnienia do odbioru i wysyłania faktur?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 106nb ustawy o podatku od towarów i usług w związku z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur uprawnienia do działania w systemie KSeF nadaje podatnik lub osoba przez niego upoważniona. Każda obsługiwana jednostka musi odrębnie upoważnić centrum do działania w jej imieniu w systemie KSeF.
Kierownicy poszczególnych jednostek budżetowych powinni nadać uprawnienia w systemie, wskazując pracowników centrum jako osoby uprawnione do odbierania i wysyłania faktur w imieniu danej jednostki.
Uwaga! Centrum nie może samodzielnie nadać sobie uprawnień – musi otrzymać je od każdej obsługiwanej jednostki osobno.
► Status powiatowego urzędu pracy w systemie KSeF
Pytanie 4: Powiatowy urząd pracy ma własny NIP, ale podlega pod powiat. Kto wystawia ZAW-FA?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy, który kieruje urzędem jako jednostką organizacyjną powiatu. Powiatowy urząd pracy ma własny numer identyfikacji podatkowej i jest odrębnym podatnikiem VAT.
Na podstawie art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT zawiadomienie ZAW-FA składa podatnik, czyli podmiot posługujący się numerem NIP.
Uwaga! W konsekwencji powiatowy urząd pracy mający własny NIP samodzielnie składa zawiadomienie ZAW-FA do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Dyrektor powiatowego urzędu pracy, jako kierownik jednostki wskazuje w zawiadomieniu osoby uprawnione do działania w systemie KSeF w imieniu urzędu. Powiat jako organ założycielski nie ma kompetencji do składania zawiadomień za jednostki organizacyjne będące samodzielnymi podatnikami VAT.
► Rozróżnienie nabywcy i odbiorcy
Pytanie 5: Powiatowe centrum pomocy rodzinie ma swój własny NIP, ale jest jednostką organizacyjną powiatu. Na fakturze są podani nabywca i odbiorca (nabywca: powiat, odbiorca: PCPR). Kto składa ZAW-FA?
Odpowiedź: W związku z centralizacją VAT w jednostkach samorządu terytorialnego NIP powiatowego centrum pomocy rodzinie nie czyni go odrębnym podatnikiem. Jako powiatowa jednostka budżetowa działa w kontekście podatnika, którym jest powiat. Układ „Nabywca: Powiat, Odbiorca: PCPR” jest prawidłowy. Sam NIP PCPR nie uzasadnia zmiany nabywcy.
Jeżeli PCPR byłby samodzielnym podatnikiem VAT (np. jako odrębny podmiot) i sam dokonywałby zakupów, faktury byłyby wystawiane na PCPR i wówczas ZAW-FA składałby PCPR.
Uwaga! W modelu JST, gdy faktury wystawia się na powiat z uwagi na centralizację, a PCPR jest odbiorcą faktycznym, ZAW-FA składa powiat jako podatnik.
Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki ustala procedury obiegu dokumentów i korzystania z KSeF, lecz nie rozstrzyga statusu podatnika VAT. Procedury powinny określać role i uprawnienia w KSeF po stronie powiatu i PCPR, zgodnie z centralizacją i rozliczeniami.
► Karty służbowe przypisane do pracowników
Pytanie 6: Karty firmowe są przypisane do imienia i nazwiska pracownika. Czy w KSeF te osoby trzeba będzie podać jako uprawnione do odbioru faktur?
Odpowiedź: W świetle art. 106gb ust. 3 ustawy o VAT dostęp do faktur w KseF jest możliwy za pośrednictwem kodu, o którym mowa w art. 106gb ust. 5 ustawy o VAT (kodu QR), po podaniu danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury. Pracownik używający karty służbowej dokonuje zakupu w imieniu jednostki, nie we własnym.
Nie ma obowiązku zgłaszania w systemie KSeF wszystkich pracowników mających karty służbowe.
Uwaga! Faktury są wystawiane na jednostkę jako nabywcę, niezależnie od tego, który pracownik dokonał płatności.
W zawiadomieniu ZAW-FA należy wskazać osoby odpowiedzialne za zarządzanie fakturami w systemie księgowym jednostki, a nie wszystkich użytkowników kart.
► Płatności kartą służbową w jednostkach miejskich
Pytanie 7: Nasi pracownicy często płacą za zakupy kartą firmową. Do wystawienia faktury podają NIP miasta, w którym jest wiele jednostek budżetowych. Jak w tym przypadku powinna być wystawiona faktura i jak mamy rozpoznać, że jest ona nasza?
Odpowiedź: W myśl art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.
Pracownik, który płaci kartą służbową, powinien każdorazowo informować sprzedawcę o konieczności wskazania na fakturze: jako nabywcy – miasta z podaniem numeru NIP, jako odbiorcy – nazwy konkretnej jednostki budżetowej (np. szkoła podstawowa nr 5, miejski ośrodek pomocy społecznej).
W strukturze FA(3) w systemie KSeF sprzedawca podaje w takiej sytuacji:
- w elemencie Podmiot2 dane nabywcy – miasta oraz wybiera znacznik „1” w polu JST,
- w elemencie Podmiot3 dane konkretnej jednostki budżetowej oraz wybiera rolę „8” – JST – odbiorca.
W świetle art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka może ująć w księgach tylko te faktury, w których jest wskazana jako odbiorca.
Uwaga! System KSeF umożliwi filtrowanie faktur według danych odbiorcy, co ułatwi identyfikację dokumentów należących do konkretnej jednostki budżetowej.
► Refundacja wydatków opłaconych gotówką przez pracowników
Pytanie 8: Jak powinny być wystawione faktury, gdy pracownik płaci własną gotówką i płatności są zwracane przez „Rozliczenie faktur gotówkowych”?
Odpowiedź: Faktury opłacone prywatną gotówką pracownika i następnie refundowane przez jednostkę powinny być wystawiane bezpośrednio na jednostkę jako nabywcę, jeżeli zakup następuje na potrzeby jednostki. Pracownik powinien poinformować sprzedawcę o konieczności wystawienia faktury na jednostkę.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont, refundacja wydatków pracownika następuje przez konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”. Faktura trafia do systemu KSeF jednostki automatycznie, jeżeli została prawidłowo wystawiona na jej dane.
Uwaga! W sytuacji, gdy pracownik kupuje towar lub usługi w imieniu swojego pracodawcy, w strukturze FA(3) można w elemencie Podmiot 3 wskazać w polu Rola wartość „11” – Pracownik oraz:
- w elemencie DaneIdentyfikacyjne w polu BrakID podać „1”, a w polu Nazwa – imię i nazwisko pracownika,
- a także fakultatywnie podać dane adresowe pracownika.
► Status pracownika płacącego gotówką
Pytanie 9: Czy pracownika płacącego gotówką za fakturę trzeba zgłosić jako uprawnionego do odbioru faktury?
Odpowiedź: Nie ma takiego obowiązku. Pracownik, który płaci za zakupy gotówką w imieniu jednostki, nie musi być zgłoszony w systemie KSeF jako osoba uprawniona. Faktura wystawiona na jednostkę automatycznie trafia do jej obszaru w systemie KSeF, niezależnie od tego, kto fizycznie dokonał zakupu.
Uwaga! W zawiadomieniu ZAW-FA należy wskazać wyłącznie osoby, które będą zarządzać fakturami w systemie informatycznym – pobierać je z KSeF, wprowadzać do ewidencji księgowej, akceptować. Są to zazwyczaj pracownicy działu księgowości, a nie wszyscy pracownicy dokonujący zakupów.
► Integracja KSeF z systemami bankowymi
Pytanie 10: Czy płatności za faktury wystawione w KSeF będzie można automatycznie przekazywać do systemu bankowego np. iPKO Biznes?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 106nd ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT system KSeF umożliwia pobranie ustrukturyzowanych danych faktury. Mogą być one wykorzystane przez systemy bankowe do automatycznego generowania przelewów.
Integracja między KSeF a systemami bankowymi zależy od funkcjonalności oferowanych przez konkretny bank. Jednostka powinna skontaktować się ze swoim bankiem, aby uzyskać informacje o dostępnych rozwiązaniach integracyjnych. ©℗
Podstawowe zasady
- Jednostki sektora finansów publicznych mające własny NIP i nieobjęte centralizacją VAT samodzielnie składają ZAW-FA i zarządzają uprawnieniami – dotyczy to m.in. państwowych jednostek budżetowych.
- Refaktury i częściowe refundacje nie wymagają wystawienia kilku oddzielnych faktur – w przypadku współfinansowania przez różne podmioty każdy płatnik otrzymuje fakturę na swoją część należności.
- Noty obciążeniowe nie podlegają obowiązkowi KSeF – dokumenty rozliczeniowe między jednostkami publicznymi z tytułu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej pozostają poza systemem.
- Centrum usług wspólnych wymaga upoważnień od każdej obsługiwanej jednostki – uprawnienia do działania w KSeF muszą być nadane osobno przez każdą jednostkę budżetową.
- Płatności gotówkowe pracowników nie wymagają zgłaszania uprawnień – faktury opłacone prywatnie i refundowane przez jednostkę nie rodzą obowiązku upoważniania pracownika w systemie KSeF. ©℗
Podstawa prawna
art. 106b, art. 106e ust. 1 pkt 3, art. 106ga ust. 1, art. 106gb ust. 1 i 3, art. 106na ust. 1, art. 106nd ust. 2 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1203)
rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 2481; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1760)
rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – w momencie oddawania tego numeru do druku oczekiwało na publikację w Dzienniku Ustaw
art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218)
art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483)
art. 19 ust. 1 ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. poz. 620; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1746)
art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 49; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1301)
załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 347)
