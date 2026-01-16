Ważne terminy: Dwa etapy wprowadzania zmian w 2026 roku

Nowe zasady doliczania stażu pracy wchodzą w życie dwuetapowo:

Od 1 stycznia 2026 r. – dla pracowników sektora finansów publicznych.

– dla pracowników sektora finansów publicznych. Od 1 maja 2026 r. – dla pozostałych zatrudnionych na etatach.

Doliczanie stażu pracy 2026: Które okresy możesz uwzględnić?

Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy doliczysz okresy:

prowadzenia pozarolniczej działalności (lub współpracy przy niej) z opłacaniem składek emerytalnych, rentowych lub wypadkowych,

korzystania z tzw. ulgi na start (pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek społecznych),

(pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek społecznych), pracy zarobkowej za granicą na innej podstawie niż umowa o pracę,

opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności lub przez osobę współpracującą,

podlegania ubezpieczeniom z tytułu:

umowy zlecenia lub agencyjnej,

lub agencyjnej, współpracy przy tych umowach,

członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub kółkach rolniczych.

Wniosek USP do ZUS – tylko w formie elektronicznej

Zapomnij o papierowych dokumentach. ZUS przyjmuje wnioski o zaświadczenie (USP) wyłącznie przez system eZUS (PUE). Formularz stał się dostępny 1 stycznia 2026 r. Cała korespondencja, w tym zaświadczenia i decyzje, będzie przekazywana wnioskodawcy wyłącznie cyfrowo.

Jak złożyć wniosek USP krok po kroku? Instrukcja

1. Logowanie i wybór formularza Zaloguj się do serwisu eZUS. W panelu ogólnym wejdź w „Usługi”, wybierz „Katalog usług” i odszukaj „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – czyli USP.

2. Dane identyfikacyjne Wskaż swoją rolę i uzupełnij dane adresowe oraz identyfikacyjne jako samozatrudniony.

3. Wypełnianie danych wnioskodawcy Na pierwszej stronie formularza wpisz: PESEL, serię i numer dowodu, imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Dane adresowe powinny zaciągnąć się automatycznie z systemu.

4. Wybór zakresu danych Musisz zdecydować, co ZUS ma potwierdzić. Masz dwie opcje:

Potwierdzenie wszystkich okresów ubezpieczenia i opłacania składek wymienionych w przepisach.

ubezpieczenia i opłacania składek wymienionych w przepisach. Wskazanie tylko jednego, wybranego tytułu do ubezpieczeń.

5. Finalizacja dokumentu Jeśli wybierzesz potwierdzenie wszystkich okresów, możesz od razu zapisać i wysłać druk. Wybór konkretnego tytułu wymaga przejścia na drugą stronę i uzupełnienia szczegółów.

6. Wysyłka i podpis Gotowy wniosek USP wyślij do ZUS, korzystając z jednej z metod autoryzacji:

podpis profilem PUE,

podpis profilem zaufanym (PZ ePUAP),

podpis osobisty (e-dowód),

kwalifikowany podpis elektroniczny.