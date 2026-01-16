Ważne terminy: Dwa etapy wprowadzania zmian w 2026 roku
Nowe zasady doliczania stażu pracy wchodzą w życie dwuetapowo:
- Od 1 stycznia 2026 r. – dla pracowników sektora finansów publicznych.
- Od 1 maja 2026 r. – dla pozostałych zatrudnionych na etatach.
Doliczanie stażu pracy 2026: Które okresy możesz uwzględnić?
Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy doliczysz okresy:
- prowadzenia pozarolniczej działalności (lub współpracy przy niej) z opłacaniem składek emerytalnych, rentowych lub wypadkowych,
- korzystania z tzw. ulgi na start (pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek społecznych),
- pracy zarobkowej za granicą na innej podstawie niż umowa o pracę,
- opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności lub przez osobę współpracującą,
- podlegania ubezpieczeniom z tytułu:
- umowy zlecenia lub agencyjnej,
- współpracy przy tych umowach,
- członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub kółkach rolniczych.
Wniosek USP do ZUS – tylko w formie elektronicznej
Zapomnij o papierowych dokumentach. ZUS przyjmuje wnioski o zaświadczenie (USP) wyłącznie przez system eZUS (PUE). Formularz stał się dostępny 1 stycznia 2026 r. Cała korespondencja, w tym zaświadczenia i decyzje, będzie przekazywana wnioskodawcy wyłącznie cyfrowo.
Jak złożyć wniosek USP krok po kroku? Instrukcja
1. Logowanie i wybór formularza Zaloguj się do serwisu eZUS. W panelu ogólnym wejdź w „Usługi”, wybierz „Katalog usług” i odszukaj „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – czyli USP.
2. Dane identyfikacyjne Wskaż swoją rolę i uzupełnij dane adresowe oraz identyfikacyjne jako samozatrudniony.
3. Wypełnianie danych wnioskodawcy Na pierwszej stronie formularza wpisz: PESEL, serię i numer dowodu, imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Dane adresowe powinny zaciągnąć się automatycznie z systemu.
4. Wybór zakresu danych Musisz zdecydować, co ZUS ma potwierdzić. Masz dwie opcje:
- Potwierdzenie wszystkich okresów ubezpieczenia i opłacania składek wymienionych w przepisach.
- Wskazanie tylko jednego, wybranego tytułu do ubezpieczeń.
5. Finalizacja dokumentu Jeśli wybierzesz potwierdzenie wszystkich okresów, możesz od razu zapisać i wysłać druk. Wybór konkretnego tytułu wymaga przejścia na drugą stronę i uzupełnienia szczegółów.
6. Wysyłka i podpis Gotowy wniosek USP wyślij do ZUS, korzystając z jednej z metod autoryzacji:
- podpis profilem PUE,
- podpis profilem zaufanym (PZ ePUAP),
- podpis osobisty (e-dowód),
- kwalifikowany podpis elektroniczny.
Warto wiedzieć: Złóż wniosek USP jak najszybciej. Im wcześniej dokument trafi do ZUS, tym sprawniej otrzymasz potwierdzenie okresów, które zwiększą Twój staż pracy.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję