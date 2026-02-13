W piątek podczas spotkania z mieszkańcami Hajnówki (woj. podlaskie) prezydent podkreślił, że dobrobyt i sukces Polski, jakim jest dołączenie do grupy 20 największych gospodarek świata, musi też trafiać do miejsc takich jak Hajnówka. - Do wszystkich województw bez podziałów na Polskę A i Polskę B - podkreślił. - Dopiero wówczas będziemy mogli jako klasa polityczna powiedzieć, że jesteśmy w grupie G20 - zaznaczył Nawrocki.

W kontekście poprawy sytuacji w równomierny sposób we wszystkich regionach Polski prezydent zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o „odblokowanie w Sejmie 15 (projektów) ustaw prezydenta”, które - jak mówił - obecnie leżą w tzw. sejmowej zamrażarce. - W Sejmie leży 15 zamrożonych (projektów) ustaw, które są głosem waszym i milionów Polaków - podkreślił.

Wśród nich Nawrocki wymienił m.in. projekt zwalniający z płacenia PIT rodziców dwójki lub więcej dzieci, projekt podnoszący coroczną waloryzację emerytury czy projekt „Tani prąd –33 proc.”. - Musimy ten wielki sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata przełożyć na codzienne życie Polaków - zaznaczył prezydent. (PAP)