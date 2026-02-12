Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje, że przedsiębiorcy, którzy utworzyli i prowadzili własne systemy zbiórki opakowań szklanych wielokrotnego użytku (butelek zwrotnych) przed wejściem w życie ustawy z 2023 r. wprowadzającej ogólnopolski system kaucyjny, mogą je nadal prowadzić na dotychczasowych zasadach do końca 2028 r. Zgodnie z obecnymi przepisami systemy te powinny być zlikwidowane do 31 grudnia 2025 r.

W praktyce producenci napojów będą mogli kontynuować własne systemy zbiórki, zamiast dołączyć do ogólnopolskiego systemu. Zamiar prowadzenia nadal własnego systemu przedsiębiorcy będą jednak musieli zgłosić ministrowi właściwemu ds. klimatu do końca marca 2026 r. O takie zmiany zabiegali m.in. producenci piwa, którzy od lat mają własne systemy zbiórki butelek oraz potrzebną do tego infrastrukturę logistyczną.

W ramach odrębnych od ogólnego systemów kaucyjnych, przy zwrocie butelek nie trzeba będzie okazywać dowodu zakupu.

Nowe przepisy nie zwalniają producentów z już istniejących obowiązków dotyczących np. osiągania odpowiednich poziomów zbiórki. (PAP)