Członkowie korpusu służby cywilnej mogą już planować dłuższe weekendy. Prezes Rady Ministrów podpisał właśnie zarządzenie, które wyznacza dni wolne od pracy w 2026 roku. Co ważne – urzędnicy nie będą musieli składać wniosków urlopowych, aby z nich skorzystać. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., dni wolne przysługują w zamian za święta ustawowe przypadające w soboty. Chodzi o:

14 sierpnia 2026 r. – w zamian za Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodzone 15 sierpnia (sobota),

– w zamian za Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodzone 15 sierpnia (sobota), 28 grudnia 2026 r. – w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający 26 grudnia (sobota).

Podstawą prawną decyzji jest Kodeks pracy, który przewiduje obniżenie wymiaru czasu pracy w sytuacji, gdy święto wypada w dzień wolny od pracy.

Dni wolne za święta w sobotę: długi weekend bez urlopu

Zarządzenie ma realny wpływ na kalendarz pracy. Dzięki niemu urzędnicy państwowi zyskają wydłużone weekendy bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Korzystnie wygląda sierpniowy termin – piątek 14 sierpnia połączony z weekendem daje trzy dni wolnego z rzędu. Równie korzystnie wypada końcówka roku. Dzień wolny 28 grudnia (wyznaczony w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę 26 grudnia), pozwoli wielu urzędnikom wydłużyć świąteczną przerwę aż do początku nowego roku, jeśli zdecydują się dobrać tylko kilka dni urlopu.

Dni wolne za święta w sobotę: kto skorzysta?

Dni wolne przysługują wszystkim członkom korpusu służby cywilnej, czyli m.in. pracownikom:

urzędów administracji rządowej,

urzędów wojewódzkich,

ministerstw,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej,

korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę – co wynika z przepisów?

Gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, pracownicy mają prawo do odebrania innego dnia wolnego. Obowiązek ten wynika wprost z Kodeksu pracy oraz z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w 2012 r. zakwestionował przepisy prowadzące do nierównego traktowania pracowników w zakresie liczby dni wolnych.

Trybunał uznał, że różnicowanie sytuacji pracowników w zależności od rozkładu czasu pracy narusza konstytucyjną zasadę równości. W efekcie pracodawca musi tak zorganizować czas pracy, aby w danym okresie rozliczeniowym pracownik faktycznie otrzymał rekompensatę za święto przypadające w dzień wolny od pracy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy sobota jest dla pracownika normalnym dniem pracy zgodnie z jego harmonogramem. W takim przypadku święto nie obniża wymiaru czasu pracy, a więc nie powstaje prawo do dodatkowego dnia wolnego.

Co to oznacza w praktyce? Dla większości pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy, gdzie sobota jest dniem wolnym, święto przypadające w sobotę oznacza obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin jego wykorzystania ustala pracodawca, ale musi on realnie obniżyć liczbę godzin do przepracowania.

Czy pozostali pracownicy także dostaną dzień wolny?

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie dotyczy wyłącznie jednej grupy zawodowej – obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o ile sobota jest dla nich dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy. Oznacza to, że również pracownicy sektora prywatnego mają prawo do odebrania innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę.

Różnica polega jedynie na sposobie jego wyznaczenia – w administracji publicznej terminy często określane są odgórnie, natomiast w firmach prywatnych decyzję podejmuje pracodawca, uwzględniając organizację pracy, w tym także sugestie pracowników.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.

Jak już wspomniano, w 2026 roku także przypadają dwa święta ustawowo wolne od pracy w sobotę. Dotyczy to Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz drugiego dnia Bożego Narodzenia (28 grudnia). Zgodnie z przepisami każde z tych świąt obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza, że pracownicy mają prawo do dwóch dodatkowych dni wolnych, które można odebrać w innym terminie.

Najważniejsze zasady:

termin wykorzystania dnia wolnego wyznacza pracodawca – np. w harmonogramie lub zarządzeniu wewnętrznym,

dzień wolny musi być udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym,

niewykorzystanie dnia wolnego stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy i może skutkować konsekwencjami dla pracodawcy.

Data Dzień tygodnia Nazwa święta 1 stycznia Czwartek Nowy Rok 6 stycznia Wtorek Święto Trzech Króli 5 kwietnia Niedziela Wielkanoc (I dzień) 6 kwietnia Poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Piątek Święto Pracy 3 maja Niedziela Święto Konstytucji 3 Maja 24 maja Niedziela Zielone Świątki 4 czerwca Czwartek Boże Ciało 15 sierpnia Sobota Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego 1 listopada Niedziela Wszystkich Świętych 11 listopada Środa Święto Niepodległości 24 grudnia Czwartek Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia Piątek Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia Sobota Boże Narodzenie (drugi dzień)

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r., z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. DZ. U. 2025.277),

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. DZ. U. 1951.28).