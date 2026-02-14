Skala przedsięwzięcia jest ogromna – planowane nakłady inwestycyjne sięgają miliarda dolarów, a docelowa moc obiektu może wynieść nawet 200 MW.

Data center w Bielsku-Białej. Megaprojekt DL Invest Group i Boosteroid

Nowe centrum danych powstanie w miejscu, które przez ponad dwie dekady było jednym z najważniejszych punktów przemysłowych regionu. Teraz bielski kompleks stanie się kluczowym elementem infrastruktury cyfrowej, obsługującym m.in. platformę Boosteroid, jedną z największych na świecie niezależnych usług cloud gamingu. Firma umożliwia użytkownikom strumieniowanie gier komputerowych bezpośrednio na telewizory, smartfony, laptopy i przeglądarki internetowe, bez konieczności posiadania wydajnego sprzętu.

Współpraca z Boosteroid oznacza, że Bielsko-Biała stanie się jednym z ważniejszych punktów infrastrukturalnych tej platformy w Europie. To również sygnał, że Polska zaczyna odgrywać coraz większą rolę na rynku przetwarzania danych i nowoczesnych technologii cyfrowych.

Dominik Leszczyński, właściciel DL Invest Group, cytowany przez Propertynews.pl podkreślił znaczenie całej inwestycji dla rozwoju firmy i regionu: „Zakup kompleksu DL Invest Park Bielsko-Biała to nie tylko pokaz naszych możliwości ale również istotny krok w kierunku dalszego wzmacniania naszej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych. Naszym celem jest dostarczanie przestrzeni spełniającej najwyższe standardy, jednocześnie zapewniającej długoterminową wartość dodaną dla naszych partnerów biznesowych”.

Kluczowa infrastruktura energetyczna. 82 MW już dziś, docelowo nawet 200 MW

Jednym z najważniejszych atutów bielskiego kompleksu jest istniejąca infrastruktura energetyczna. Teren dawnej fabryki dysponuje własnym Głównym Punktem Zasilającym o mocy 82 MW, co stanowi ogromną przewagę nad nowymi lokalizacjami, gdzie taka infrastruktura musiałaby powstawać od podstaw. W przypadku centrów danych dostęp do stabilnych i wydajnych źródeł energii jest absolutnie kluczowy.

Docelowo moc centrum danych ma wzrosnąć nawet do 200 MW. Oznacza to, że inwestycja będzie należeć do największych tego typu przedsięwzięć w Polsce i jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Gotowa infrastruktura przemysłowa przyspieszy realizację inwestycji

Teren dawnej fabryki Fiata oferuje również inne elementy infrastruktury, które znacząco skrócą czas realizacji projektu. Kompleks posiada własny peron kolejowy, bezpośredni dostęp do dróg ekspresowych oraz rozbudowaną sieć kanałów technologicznych i suwnic. Te elementy zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego oraz infrastruktury przemysłowo-technologicznej.

Centrum badań i rozwoju oraz nowe miejsca pracy w Bielsku-Białej

Projekt nie ograniczy się wyłącznie do budowy data center. Inwestor planuje również wykorzystać istniejące budynki biurowe do utworzenia centrum badań i rozwoju oraz centrum usług. Jak podkreślił Dominik Leszczyński, „planuje wykorzystać istniejącą infrastrukturę biurową do stworzenia centrum badań i rozwoju oraz centrum usług. Takie działania nie tylko tchną nowe życie w ten obszar, lecz także przyczynią się do ukształtowania go jako jednego z najważniejszych centrów przemysłowo-technologicznych w regionie”.

Na terenie kompleksu działają już firmy takie jak Magneti Marelli, Electropoli czy Avio. DL Invest Group deklaruje wsparcie dla obecnych najemców oraz rozwój ich działalności, co ma przełożyć się na powstawanie nowych miejsc pracy i dalszy rozwój lokalnej gospodarki.

Inwestor zadeklarował również gotowość współpracy z sektorem obronnym. Jak zaznaczył Dominik Leszczyński, spółka jest gotowa „zadeklarować zainteresowanie wynajmem dostępnej powierzchni dla PGZ, aby wspierać jej rozwój działalności w tym regionie”. W grę wchodzi produkcja silników na potrzeby Wojska Polskiego.

Koniec epoki FCA Powertrain. 7,3 mln silników i zwolnienia 800 pracowników

Historia tego miejsca sięga 1992 roku, kiedy powstała FCA Poland, wywodząca się z Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej i Tychach. Zakład specjalizował się w produkcji silników spalinowych i przez 21 lat działalności wyprodukował ponad 7,3 mln jednostek napędowych, zarówno diesla, jak i silników benzynowych.

W 2023 roku zakończenie produkcji doprowadziło do zwolnień grupowych. Pracę straciło około 800 pracowników fizycznych, którym wypłacono odprawy o łącznej wartości 70 mln zł. Części pracowników zaproponowano zatrudnienie w innych zakładach Stellantis, jednak linie technologiczne zostały ostatecznie zdemontowane i przeniesione do fabryki koncernu w Brazylii.

Inwestycja warta miliard dolarów. Finansowanie przez euroobligacje i standardy ESG

Planowana inwestycja w Bielsku-Białej ma wartość około miliarda dolarów. Projekt będzie realizowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ESG oraz certyfikacją BREEAM, co oznacza nacisk na efektywność energetyczną, ograniczenie emisji i zrównoważone zarządzanie środowiskiem.

Finansowanie projektów DL Invest Group opiera się m.in. na emisji euroobligacji notowanych na giełdzie w Luksemburgu. Ostatnia emisja przyniosła spółce 1,5 mld zł, przy popycie wynoszącym aż 2,5 mld zł, co pokazuje duże zainteresowanie inwestorów projektami firmy.

Polska inwestycja na Śląsku. Nowa rola terenu po fabryce Fiata

Przejęcie kompleksu przez polskiego inwestora z Katowic oznacza nowy etap w historii tego miejsca. DL Invest Group ma już doświadczenie w realizacji dużych projektów przemysłowych, logistycznych i biurowych, które przyczyniły się do powstania kilkunastu tysięcy miejsc pracy w całej Polsce.

Transformacja dawnego zakładu motoryzacyjnego w centrum danych i park technologiczny wpisuje się w globalny trend przekształcania terenów poprzemysłowych w ośrodki nowoczesnych technologii. To także dowód na zmianę struktury gospodarki regionu – od przemysłu ciężkiego i produkcji silników spalinowych do infrastruktury cyfrowej, badań i przetwarzania danych.