Dofinansowanie do dojazdów do pracy. Kto może liczyć na zwrot kosztów?

Prawo pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku finansowania zatrudnionym dojazdów do pracy. Przepisy wskazują jednak sytuacje, w których refundacja takich kosztów jest dopuszczalna lub wręcz wymagana. Dotyczy to przede wszystkim:

pracowników delegowanych poza stałe miejsce pracy , np. w ramach podróży służbowej lub czasowego oddelegowania do innej miejscowości,

, np. w ramach podróży służbowej lub czasowego oddelegowania do innej miejscowości, osób zatrudnionych w administracji publicznej, służbie cywilnej lub jednostkach samorządowych , o ile przewidują to przepisy wewnętrzne,

, o ile przewidują to przepisy wewnętrzne, przypadków, gdy zwrot kosztów dojazdu został zapisany w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym.

Dofinansowanie dojazdów: czy jest benefitem pracowniczym?

Wielu pracodawców oferuje swojej kadrze dofinansowanie dojazdów do pracy dobrowolnie, traktując je jako element pakietu benefitów pozapłacowych. Przedsiębiorcy mogą finansować dojazdy m.in.:

ze środków własnych,

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

w ramach programów aktywizacyjnych lub wsparcia z Funduszu Pracy (np. przy zatrudnianiu osób skierowanych przez urząd pracy).

Jak to wygląda w praktyce? Najczęściej spotykane formy wsparcia to dopłata do biletu miesięcznego, ryczałt paliwowy albo zwrot kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów.

Ulga podatkowa za dojazdy do pracy – komu przysługuje?

Warto pamiętać o ulgach podatkowych. Zatrudnieni, którzy dojeżdżają do pracy z innej miejscowości, mogą skorzystać z tzw. podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu mogą obniżyć podstawę opodatkowania, a tym samym zwiększyć wynagrodzenie netto. Obowiązujące limity wynoszą:

250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie) - dla pracowników mieszkających i pracujących w tej samej miejscowości,

- dla pracowników mieszkających i pracujących w tej samej miejscowości, 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie) - dla osób dojeżdżających z innej miejscowości (przy jednej umowie o pracę),

- dla osób dojeżdżających z innej miejscowości (przy jednej umowie o pracę), 450 zł miesięcznie (5400 zł rocznie) - w przypadku co najmniej dwóch stosunków pracy.

Nie każdy pracownik może skorzystać z ulgi. Podwyższone koszty uzyskania przychodu przysługują tylko wtedy, gdy:

pracownik nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu od pracodawcy,

nie jest wypłacany dodatek za rozłąkę,

koszty dojazdu są odpowiednio udokumentowane, np. imiennym biletem okresowym.

Warto pamiętać, że wydatki poniesione na paliwo, przejazdy taksówką czy jednorazowe bilety komunikacji miejskiej nie są uwzględniane przy ustalaniu podwyższonych kosztów.