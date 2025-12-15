Skutki strzelaniny w Australii: na plaży Bondi w Sydney zginęło 16 osób

Australia mierzy się z dramatycznymi konsekwencjami masowej strzelaniny, do której doszło podczas obchodów Chanuki na zatłoczonej plaży Bondi w Sydney. Według policji w ataku zginęło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ofiary miały od 10 do 87 lat. Najmłodszą była 10-letnia dziewczynka.

Strzelanina na plaży Bondi w Sydney – co wiadomo o napastnikach?

Jak poinformowały służby, ataku dokonało dwóch mężczyzn – ojciec i syn. Starszy z nich zginął na miejscu, natomiast 24-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala. Policja przekazała, że obaj używali broni palnej, a sam atak trwał około 10 minut.

Śledczy potwierdzili, że starszy ze sprawców posiadał legalną licencję na broń od 2015 roku i był właścicielem 6 zarejestrowanych egzemplarzy. Lokalne media podały, że z ich ustaleń wynika, iż napastnikami byli Sajid Akram i jego syn Naveed Akram. Ojciec przyjechał do Australii w 1998 r. na wizie studenckiej. Był znany służbom, ale nie był postrzegany jako osoba, która może stanowić bezpośrednie zagrożenie.

Dziesiątki poszkodowanych w wyniku strzelanin na plaży Bondi w Sydney

Do szpitali trafiło około 40 osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli poważne obrażenia, ale ich stan jest stabilny. Media zwracają uwagę na bohaterską postawę jednego ze świadków zdarzenia, który rzucił się na uzbrojonego napastnika i – co ważne - zdołał go obezwładnić. Mężczyzna, właściciel niewielkiego sklepu, został dwukrotnie postrzelony i przeszedł operację. Jak podają media, ruszyła internetowa zbiórka na jego cel – zdołano już zebrać setki tysięcy dolarów.

Władze Australii zapowiadają zaostrzenie przepisów

Premier Australii Anthony Albanese nazwał atak „mrocznym momentem w historii kraju” i zapowiedział debatę rządu nad dalszym zaostrzeniem przepisów dotyczących dostępu do broni palnej. Wśród rozważanych rozwiązań są m.in. limity liczby posiadanych egzemplarzy oraz skrócenie okresu ważności licencji.

Trwa śledztwo w sprawie motywów ataku. Policja bada m.in. znalezione w pojeździe sprawców materiały, które mogą wskazywać na podłoże ideologiczne.