Wojna w Ukrainie - rozmowy pokojowe w Berlinie

- Oczywiście kwestia ta jest jednym z kamieni węgielnych i oczywiście podlega specjalnym dyskusjom – powiedział Pieskow dziennikarzom.

Jak dodał, Rosja oczekuje, że Stany Zjednoczone przekażą jej najnowsze informacje po rozmowach, które przedstawiciele administracji amerykańskiej mają w poniedziałek prowadzić w Berlinie z przywódcami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zapytany, czy jest szansa, że negocjacje zakończą się przed Bożym Narodzeniem, Pieskow określił próbę przewidzenia potencjalnego terminu zawarcia porozumienia pokojowego jako „niewdzięczne zadanie”.

Ukraina w NATO? Rosja wymaga rezygnacji z tych ambicji

Reuters przypomniał, że przywódca Rosji Władimir Putin wielokrotnie domagał się, aby Ukraina oficjalnie zrezygnowała z ambicji przystąpienia do NATO i wycofała wojska z około 10 proc. terytorium Donbasu, które nadal kontroluje. Moskwa domaga się również, by Ukraina została krajem neutralnym, a na jej terytorium nie stacjonowały żadne wojska NATO.