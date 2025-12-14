Praca tymczasowy – charakter i strony umowy

Praca tymczasowa to szczególny rodzaj pracy, który został uregulowany odrębną ustawą tj. ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Definiuje ona pracę tymczasową jako wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przed pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, bądź też, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Zgodnie z przepisami praca tymczasowa nie może być wykonywana przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36.

Szczególny charakter pracy tymczasowej przejawia się m.in. w relacji panującej pomiędzy trzema stronami tego stosunku tj.

agencją pracy tymczasowej,

pracodawcą użytkownikiem,

pracownikiem tymczasowym.

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia na podstawie umowy o pracę na czas określony osoby, które jako pracowników tymczasowych kieruje do wykonywania określonych zadań u pracodawcy użytkownika. Co ważne, pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników tymczasowych?

Jako że pracodawca tymczasowy nie jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, nie wynikają z niego także jego prawa i obowiązki, ale określa je ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jakie są zatem obowiązki pracodawcy wobec pracowników tymczasowych?

Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki, które są niezbędne do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Są to:

zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznym i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej,

w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach, które obowiązują w stosunku do pracowników,

pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach, które obowiązują w stosunku do pracowników, udzielenie pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego w terminie uzgodnionym z agencją pracy tymczasowej lub z samym pracownikiem tymczasowym w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub większej ich liczby;

w terminie uzgodnionym z agencją pracy tymczasowej lub z samym pracownikiem tymczasowym w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub większej ich liczby; udostępnienie pracownikowi tymczasowemu pomieszczenia socjalnego na takich samych warunkach jak pozostałym pracownikom;

na takich samych warunkach jak pozostałym pracownikom; informowanie pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy , gdy zamierza na nie zatrudniać nowe osoby;

, gdy zamierza na nie zatrudniać nowe osoby; przestrzeganie zasad równego traktowania i niedyskryminowania pracownika tymczasowego w zatrudnieniu i w zakresie szkoleń.

Ogólna zasada, która realizowana jest w obowiązkach pracodawcy tymczasowego wobec pracownika tymczasowego, sprowadza się do tego, że nie może on być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy niż pracownik zatrudniony na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Praca tymczasowe - jakie obowiązki ma agencji pracy?

Ze względu na szczególny charakter relacji, który panuje w związku z pracą tymczasową, a także z uwagi na fakt umowy, która łączy pracownika tymczasowego z agencja pracy tymczasowej, wyróżnić można także obowiązki pomiędzy tymi podmiotami.

Jakie są obowiązki agencji pracy tymczasowej wobec pracownika tymczasowego? Są to:

przekazanie pracownikowi tymczasowemu informacji, które umożliwią mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji w terminie nie późniejszym niż siedem dni od zawarcia umowy o pracę z pracownikiem lub zmian w jej zakresie;

w terminie nie późniejszym niż siedem dni od zawarcia umowy o pracę z pracownikiem lub zmian w jej zakresie; przekazania pracownikowi tymczasowemu pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem ;

; przekazania pracownikowi tymczasowemu pisemnej informacji o obowiązkach pracodawcy w zakresie BHP ;

; naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu;

pracownikowi tymczasowemu; zawarcie z pracownikiem tymczasowym odpowiedniego rodzaju umowy ;

; ustalenie i przestrzeganie określonego limitu wykonywania pracy tymczasowej przez jednego pracownika;

przez jednego pracownika; naprawianie szkód wyrządzonych pracodawcy przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej;

przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej; wykonywanie wobec pracownika tymczasowego obowiązków pracodawcy, które nie leżą po stronie pracodawcy użytkownika ;

; prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy , w tym akta osobowe;

, w tym akta osobowe; wydawanie pracownikowi tymczasowemu odpowiednich dokumentów, które są związane z zakończeniem umowy lub umowy cywilnoprawnej.

Inne obowiązki wobec pracownika tymczasowego

Warto także pamiętać, że istnieje grupa obowiązków wobec pracownika tymczasowego, które powinny zostać zrealizowane, a podlegają wspólnym ustaleniom pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Zalicza się do nich określenie:

rodzaju pracy, którą pracownik tymczasowy ma wykonywać;

kwalifikacji pracownika tymczasowego;

okresu wykonywania pracy tymczasowej;

wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego;

miejsca pracy pracownika tymczasowego;

zakresu informacji o pracy tymczasowej, które mają wpływ na wynagrodzenie;

przerw w pracy przysługujących pracownikowi tymczasowemu;

zasad przychodzenia na zmiany (jeśli taki jest system pracy);

innych składników wynagrodzenia (jeśli takie przewidziano).

Z powyższych wynika zatem, że obowiązki pracodawcy użytkownika, jak i agencji pracy tymczasowej wobec pracownika tymczasowego są szerokie i zostały określone przez ustawodawcę niezwykle precyzyjnie.

FAQ

Na kim spoczywają obowiązki wobec pracownika tymczasowego?

Ze względu na szczególny charakter pracy tymczasowej, określone obowiązki wobec niego ma zarówno pracodawca użytkownik, jak i agencja pracy tymczasowej.

Jakie są obowiązki pracodawcy użytkownika?

Lista obowiązków pracodawcy użytkownika jest bardzo długa. Najważniejsza zasada, która je określa to dążenie do tego, żeby nie traktować pracownika mniej korzystnie w zakresie warunków pracy niż pracownika zatrudnionego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy na umowę o pracę.

Jakie obowiązki wobec pracownika tymczasowej ma agencja pracy tymczasowej?

Obowiązki agencji pracy tymczasowej wynikają z umowy zawartej pomiędzy nią a pracownikiem tymczasowym. Dotyczą one przede wszystkim zapewnienia mu informacji na temat zasad i warunków pracy tymczasowej oraz wypłacanie wynagrodzenia za nią.

Źródła: