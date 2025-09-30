Etat i własna działalność – kiedy obowiązują składki ZUS?

Jeśli pracownik zatrudniony na etacie decyduje się na dodatkową aktywność zawodową i rejestruje jednoosobową działalność gospodarczą, powinien pamiętać o zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Czy w takiej sytuacji osoba zatrudniona na umowie o pracę zawsze musi opłacać składki ZUS także z działalności? Wszystko zależy od tego, ile pracownik zarabia na etacie.

- Jeśli z tytułu umowy o pracę zarabia co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia (4666 zł brutto – przyp. red.), to składki na ubezpieczenia społeczne od działalności nie będą obowiązkowe. Jeśli natomiast z tytułu etatu otrzymuje niższe wynagrodzenie - jest zobowiązany odprowadzić składki także z działalności. Warto przy tym pamiętać, że nie jest istotny wymiar etatu, a jedynie uzyskiwane wynagrodzenie – mówi Paweł Kempa-Dymiński, radca prawny z kancelarii LBKP Legal.

Minimalne wynagrodzenie a składki społeczne – co warto wiedzieć

Zgodnie z prawem, jeśli przedsiębiorca na etacie zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie, nie ma możliwości wyboru, z którego tytułu ubezpieczenia będzie odprowadzał składki. Co to dla niego oznacza?

- Umowa o pracę ma tu pierwszeństwo i nie możemy tego zmienić. To ważne, bo oznacza, że przedsiębiorca zatrudniony jednocześnie na etacie nie może korzystać z preferencji dotyczących ZUS przewidzianych dla działalności gospodarczej, takich jak „ulga na start” czy preferencyjne składki – zwraca uwagę Paweł Kempa-Dymiński.

Ubezpieczenie zdrowotne przy dwóch źródłach dochodu

Jak dodaje radca prawny, w przypadku zbiegu umowy o pracę i własnej działalności, ubezpieczeniem chorobowym będziemy objęci obowiązkowo z tytułu umowy o pracę. Nie ma więc potrzeby zgłaszać się do ubezpieczenia dobrowolnego z tytułu działalności. Należy jednak pamiętać o obowiązku zapłaty należnych składek zdrowotnych – te należy odprowadzić z każdego tytułu oddzielnie. Zdaniem Pawła Kempy-Dymińskiego, wielu przedsiębiorców o tym zapomina.

- Często też dochodzi do błędów wynikających z balansowania na granicy minimalnego wynagrodzenia. Jeśli spadniemy poniżej tego progu, pojawia się obowiązek składkowy z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej – mówi radca prawny.