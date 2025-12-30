1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie regulacja z 5 sierpnia 2025 roku uchylająca ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz.U. 2025 r. poz. 1216).

Zamiast tworzyć osobny system informatyczny, rząd zdecydował, że do przekazania ubezpieczonym wiedzy o ich oszczędnościach emerytalnych wykorzysta istniejącą aplikację mObywatel. Informacje o hipotetycznej emeryturze będzie przekazywał ubezpieczonym ZUS. Zgodnie z ustawą zakład tę informację udostępni tylko tym osobom, które na dzień 31 grudnia poprzedniego roku miały ukończone 35 lat.

Ubezpieczony za pośrednictwem aplikacji mObywatel otrzyma wgląd do danych o wysokości potencjalnego świadczenia, które uzyskałby w wieku emerytalnym (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny).

W przeciwieństwie do Centralnej Informacji Emerytalnej, która miała zawierać pełną informację o zgromadzonych środkach emerytalnych (także w tzw. III filarze), ustawa nie przewiduje obligatoryjnego przekazywania takich danych przez instytucje finansowe do ZUS.

- Chcieliśmy podawać ubezpieczonym całościową informację emerytalną, żeby pokazać każdemu pełen obraz jego aktywów, ale nie mamy danych dotyczących kont, które obywatel ma w III filarze. Ustawa nie zobowiązuje podmiotów takich jak OFE, IKE, IKZE czy PPK do udostępniania tych informacji. Mogą to robić, jeśli chcą, więc na razie nie wiemy, jakie dane nam dadzą – mówił w rozmowie z DGP Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Na pewno w aplikacji mObywatel zakład udostępni to, co sam posiada, czyli dane o sumie środków na koncie emerytalnym przyszłych emerytów.

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku