Strefa Czystego Transportu w Warszawie – od kiedy obowiązuje?
1 lipca 2024 roku ruszyła w stolicy Strefa Czystego Transportu. Warszawa objęła ograniczeniem większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic. Celem strefy jest ograniczenie ruchu pojazdów emitujących najwięcej trujących spalin, co ma poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców.
Nowe wymogi dotyczące samochodów wjeżdżających do Warszawy od 2026 r.
SCT wprowadzana jest etapami. Drugi wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Obecnie do strefy mogą wjeżdżać jeszcze samochody benzynowe spełniające normę Euro 2 i diesle Euro 4. Od przyszłego roku minimalne standardy będą wyższe:
- benzyna: Euro 3 (są to zazwyczaj auta produkowane od ok. 2000 r.),
- diesel: Euro 5 (przeważnie od ok. 2009 r.).
Zmiany oznaczają istotne ograniczenia dla kierowców poruszających się po centrum miasta. Z ruchu zniknie wiele popularnych modeli samochodów, które od lat dominowały na rynku wtórnym.
Zwolnienia z zasad Strefy Czystego Transportu w Warszawie
Do końca 2027 r. z nowych zasad będą wyłączeni niektórzy kierowcy. Dotyczy to przede wszystkim osób, które:
- są zameldowane w Warszawie (czasowo lub na stałe),
- płacą w stolicy podatki (na podstawie zeznania PIT lub zaświadczenia z urzędu skarbowego).
Zwolnienie obejmuje pojazdy zarejestrowane przed 1 stycznia 2024 r. Warunek ten musi być spełniony, aby skorzystać z wyłączenia z nowych zasad.
Kogo jeszcze nie obejmą zmiany? Osoby powyżej 70. roku życia zostaną zwolnione bezterminowo. Warunki, jakie muszą spełnić:
- pojazd jest własnością lub współwłasnością najpóźniej od 31 grudnia 2023 r.,
- senior kieruje autem lub jest jego pasażerem,
- można wskazać jeden pojazd objęty wyłączeniem.
Pojazdy zabytkowe i historyczne również nie zostaną objęte ograniczeniami Strefy Czystego Transportu. Zachowają one prawo wjazdu na jej obszar.
