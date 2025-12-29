Strefa Czystego Transportu w Warszawie – od kiedy obowiązuje?

1 lipca 2024 roku ruszyła w stolicy Strefa Czystego Transportu. Warszawa objęła ograniczeniem większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic. Celem strefy jest ograniczenie ruchu pojazdów emitujących najwięcej trujących spalin, co ma poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców.

Nowe wymogi dotyczące samochodów wjeżdżających do Warszawy od 2026 r.

SCT wprowadzana jest etapami. Drugi wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Obecnie do strefy mogą wjeżdżać jeszcze samochody benzynowe spełniające normę Euro 2 i diesle Euro 4. Od przyszłego roku minimalne standardy będą wyższe:

benzyna: Euro 3 (są to zazwyczaj auta produkowane od ok. 2000 r.),

(są to zazwyczaj auta produkowane od ok. 2000 r.), diesel: Euro 5 (przeważnie od ok. 2009 r.).

Zmiany oznaczają istotne ograniczenia dla kierowców poruszających się po centrum miasta. Z ruchu zniknie wiele popularnych modeli samochodów, które od lat dominowały na rynku wtórnym.

Zwolnienia z zasad Strefy Czystego Transportu w Warszawie

Do końca 2027 r. z nowych zasad będą wyłączeni niektórzy kierowcy. Dotyczy to przede wszystkim osób, które:

są zameldowane w Warszawie (czasowo lub na stałe),

(czasowo lub na stałe), płacą w stolicy podatki (na podstawie zeznania PIT lub zaświadczenia z urzędu skarbowego).

Zwolnienie obejmuje pojazdy zarejestrowane przed 1 stycznia 2024 r. Warunek ten musi być spełniony, aby skorzystać z wyłączenia z nowych zasad.

Kogo jeszcze nie obejmą zmiany? Osoby powyżej 70. roku życia zostaną zwolnione bezterminowo. Warunki, jakie muszą spełnić:

pojazd jest własnością lub współwłasnością najpóźniej od 31 grudnia 2023 r.,

senior kieruje autem lub jest jego pasażerem,

można wskazać jeden pojazd objęty wyłączeniem.

Pojazdy zabytkowe i historyczne również nie zostaną objęte ograniczeniami Strefy Czystego Transportu. Zachowają one prawo wjazdu na jej obszar.