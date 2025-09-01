W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na 2026 r. zapisano, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 9420 zł brutto. Projekt musi jeszcze uchwalić parlament i podpisać prezydent. Wzrośnie również - jak już informowaliśmy wcześniej - minimalna kwota składki zdrowotnej.

- W efekcie łączne obciążenie przedsiębiorców z tytułu składek ZUS, łącznie z minimalną składką zdrowotną, może wzrosnąć w 2026 r. nawet o 270 zł miesięcznie. W skali roku daje to dodatkowy wydatek rzędu 3245 zł – policzył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakt.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencji w rodzaju ulga na start czy mały ZUS plus. Płacą oni składki na tzw. duży ZUS, których wysokość zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W projekcie budżetu na 2026 r. rząd przyjął, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 9420 zł (art. 24 projektowanej ustawy budżetowej).

Podstawą naliczania składek na tzw. duży ZUS od przedsiębiorców jest 60 proc. tej kwoty, co oznacza, że podstawa wyniesie 5652 zł. W konsekwencji - jak wylicza Piotr Juszczyk - składki ZUS na 2026 r. mogą wzrosnąć o 8,6 proc. Licząc ze składką na ubezpieczenie chorobowe, które dla przedsiębiorców jest dobrowolne, byłoby to w sumie 1926,76 zł.

Rocznie o ponad 1800 zł więcej

Dla porównania, w 2025 r. przedsiębiorcy płacą co miesiąc (łącznie ze składką chorobową) 1773,96 zł. W przyszłym roku będą zatem musieli co miesiąc wysupłać z kieszeni o 152,80 zł więcej, co w skali roku daje wzrost aż o 1833,60 zł.

Nieporównanie mniej płacili cztery lata temu. W 2021 r. przedsiębiorca wpłacał do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 998,37 zł miesięcznie. To prawie 93 proc. mniej niż będzie płacić w 2026 r.

Wzrośnie też składka zdrowotna

Wzrośnie też – ale to już z innego powodu - minimalna składka zdrowotna. W 2025 r. wynosi ona 314,96 zł miesięcznie. W przyszłym wzrośnie prawdopodobnie do 432,54 zł. Informowaliśmy o tym w artykule „Minimalna składka zdrowotna przedsiębiorców drastycznie w górę” (DGP nr 137/2025).

Minimalna składka zdrowotna nie zależy ona od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, tylko od rzeczywistej minimalnej płacy. Rząd proponuje, aby w 2026 r. najniższe wynagrodzenie wynosiło 4806 zł. Byłoby to 140 zł więcej w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r. (4666 zł).

Ponadto w 2026 r. prawdopodobnie przestanie obowiązywać szczególne rozwiązanie, dzięki któremu obecnie minimalna składka zdrowotna jest liczona od 75 proc. (a nie 100 proc.) minimalnego wynagrodzenia. Zostało ono uchwalone tylko na rok (2025). Jego przedłużenie wymagałoby nowelizacji ustawy. Taka nowelizacja została wprawdzie uchwalona 4 kwietnia 2025 r., ale prezydent Andrzej Duda ją zawetował. Jeżeli do tego czasu Sejm nie uchwali innej, w 2026 r. minimalna składka zdrowotna znów będzie obliczana od 100 proc. najniższego wynagrodzenia.

W rezultacie wzrośnie ona aż o ponad 37 proc., na co wpływ będą miały:

wzrost minimalnego wynagrodzenia o planowane 3 proc. i

podniesienie o 25 pkt proc. podstawy wymiaru minimalnej składki (z 75 proc. do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia).

W 2021 r. realny koszt tej składki dla przedsiębiorcy wynosił zaledwie 53 zł miesięcznie, bo można ją było odliczać od podatku.

- Obecnie to co najmniej 314,96 zł, a od przyszłego roku minimalna wysokość składki może wzrosnąć do 432,54 zł, czyli o kolejne 117,58 zł miesięcznie – wylicza Piotr Juszczyk.

Prognozowane składki ZUS w 2026 r. od przedsiębiorców

Jaka składka W 2025 r. W 2026 r. Wzrost Składka emerytalna 1015,78 zł 1103,27 zł 87,49 zł Składka rentowa 416,30 zł 452,16 zł 35,86 zł Składka chorobowa 127,49 zł 138,47 zł 10,98 zł Składka wypadkowa 86,90 zł 94,39 zł 7,49 zł Składka na Fundusz Pracy 127,49 zł 138,47 zł 10,98 zł Razem*) 1773,96 zł 1926,76 zł 152,80 zł

*) Do tych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.