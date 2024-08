Wakacje to czas urlopów. Przy tej okazji warto się zastanowić czy urlop macierzyński to czas odpoczynku i relaksu? Czy na pewno urlop macierzyński to wakacje? W studiu Dziennika Gazety Prawnej Szymon Glonek rozmawia z Karoliną Krzyską z kampanii społecznej „To nie urlop".