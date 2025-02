W apelu do Prezydenta, Premiera oraz parlamentarzystów polscy producenci żywności wyrazili swoje zaniepokojenie dotyczące przyszłości rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Podkreślono w nim cztery kluczowe zagrożenia dla sektora rolno-spożywczego w Polsce.

Umowa Mercosur – Szansa czy Zagrożenie?

Pierwszym poruszonych w apelu tematem jest umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej (Mercosur). Chociaż umowa ta otwiera nowe możliwości eksportowe, może również stanowić ogromne zagrożenie dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Brazylia, będąca jednym z sygnatariuszy umowy, produkuje więcej drobiu niż cała Unia Europejska. Zniesienie barier celnych może doprowadzić do zalania europejskiego rynku tańszymi produktami z Ameryki Południowej, co osłabi konkurencyjność polskich rolników.

Przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest potencjalne przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina jest krajem o niezwykle żyznych glebach i rozwiniętym rolnictwie, co może stanowić konkurencję dla polskich gospodarstw. Zdaniem ekspertów, Polska nie jest przygotowana na otwarcie rynku na produkty z Ukrainy. W związku z tym konieczne jest opracowanie strategii, która pozwoli zabezpieczyć interesy polskich rolników i zapewni im możliwości dalszego rozwoju w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Brak Skutecznego Dialogu z Decydentami

Przedstawiciele sektora rolno-spożywczego od lat wskazują na brak skutecznego dialogu z politykami. Chociaż podejmowane są rozmowy, często nie prowadzą one do konkretnych decyzji, które realnie wspierałyby rozwój rolnictwa. Przedsiębiorcy, którzy stanowią filar polskiego PKB, nie czują się wystarczająco reprezentowani na szczeblu decyzyjnym. Kluczowe jest zatem podjęcie rozmów pomiędzy rządem a przedstawicielami branży, co pozwoliłoby na efektywne rozwiązywanie problemów i tworzenie długofalowej strategii rozwoju sektora.

Wpływ Organizacji Protestacyjnych na Sektor Rolniczy

Czwartym aspektem poruszonym w apelu jest działalność organizacji pozarządowych, które utrudniają prowadzenie biznesu w sektorze rolno-spożywczym. Przykładem jest organizacja "Otwarte Klatki", która dąży do poprawy dobrostanu zwierząt, ale jednocześnie utrudnia działalność rolników poprzez skrajną retorykę i brak gotowości do dialogu. Ważne jest znalezienie kompromisu pomiędzy ochroną dobrostanu zwierząt a zachowaniem stabilności sektora rolno-spożywczego.

Wnioski i Wyzwania na Przyszłość

Polska jest jednym z największych producentów żywności w Unii Europejskiej i kluczowym eksporterem drobiu oraz produktów mlecznych. Jednak wyzwania takie jak umowa Mercosur, wejście Ukrainy do UE, brak skutecznego dialogu oraz działalność organizacji protestacyjnych wymagają natychmiastowej reakcji. Konieczne jest opracowanie strategii modernizacji rolnictwa, dostosowanie się do zmieniaących się warunków klimatycznych oraz zabezpieczenie interesów polskich producentów na arenie międzynarodowej.

Wystosowany apel ma na celu rozpoczęcie poważnej dyskusji o przyszłości polskiego rolnictwa i zapewnieniu stabilności żywnościowej kraju. Jak podkreślają jego autorzy, nie chodzi o straszenie społeczeństwa, lecz o zwrócenie uwagi na realne zagrożenia i konieczność podjęcia konkretnych działań, zanim będzie za późno.