Resort rozwoju przygotował projekt rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przewidzianych w projekcie przewidziano nowe zasady, które powinny spełniać materiały stosowane do izolacji termicznej ścian zewnętrznych. W przypadku stosowania do ocieplenia materiałów o klasie reakcji na ogień niższej niż A1 lub A2, trzeba będzie stosować dodatkowe poziome pasy rozdzielające spełniające tę normę odporności, co w przypadku pożaru ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia po elewacji budynku.

Styropian nie zostaje wycofany. Minister rozwiewa wątpliwości

Spośród stosowanych do izolowania materiałów klasę A1 lub A2 spełnia jedynie wełna mineralna. Powszechnie stosowany dotąd styropian spełnia klasę E, a płyty PiR (poliuretanowe) - B.

Przeciwnicy tego rozwiązania wskazują, że wejście tych przepisów w życie spowoduje, że wykonawcy ze względów technologicznych będą stosować tylko wełnę, a to doprowadzi do zwiększenia kosztów termoizolacji i uderzy w polskich producentów styropianu i PiR (płyt poliuretanowych), w większości małych i średnich przedsiębiorców. Skorzystają natomiast koncerny zagraniczne, które mają fabryki wełny mineralnej w Polsce.

W poniedziałek do prac nad tym projektem odniosło się PiS, które zarzuciło resortowi realizację interesów lobbystów.

PiS oskarża o lobbing, MRiT odpowiada: „To fake newsy”

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk na platformie „X” odniósł się do tych zarzutów. „PiS wrzuca kolejne fejki. Tym razem dotyczące MRiT. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że wszystkie przepisy nad którymi pracujemy są transparentne i w pierwszej kolejności uwzględniają interesy POLSKICH przedsiębiorców! Propagandyści z PiS nie mierzcie wszystkich własną miarą” - napisał minister.

Szef MRiT zaznaczył, że przygotowany przez jego resort projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest „całkowicie neutralny technologicznie i produktowo i nie promuje żadnych producentów ani materiałów". "Jego jedynym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków i podniesienie standardów jakości” - dodał.

Minister podkreślił, że projektowane rozporządzenie nie wskazuje nazw produktów, a wyłącznie określa „obiektywne wymagania techniczne” dotyczące bezpieczeństwa, nie zawiera też zapisów faworyzujących zachodnie koncerny ani uderzających w polskich producentów.

Nowe przepisy ws. izolacji budynków. Co się zmieni?

„Projektowane przepisy nie zmieniają zasad konkurencji. Wprowadzają wyłącznie minimalne, niezbędne normy bezpieczeństwa i jakości — zgodne z interesem publicznym” - podkreślił Paszyk.

W jego ocenie słowa o „patologicznym lobbingu” są oszczercze, całkowicie bezpodstawne i stanowią insynuację. Paszyk zaznaczył, że prace nad rozporządzeniem były jawne, a ich uczestnikami byli eksperci i przedstawiciele branży. Nie doszło do żadnego „wrzucania przepisów ukradkiem” ani działań nieprzewidzianych przez procedurę.

Minister dodał, że Polska branża materiałów izolacyjnych jest silna, a zarówno styropian jak i wełna mineralna oraz inne materiały izolacyjne produkowane są w ogromnej części przez firmy działające w Polsce.

„Twierdzenia o niszczeniu branży są całkowicie nieprawdziwe” - stwierdził Paszyk.

Szef MRiT zwrócił uwagę, że prace nad rozporządzeniem są w pełni transparentne. „W tym procesie każdy — obywatele, przedsiębiorcy, organizacje branżowe — może zgłaszać swoje uwagi. W toku prac uwzględniono opinie branży, ekspertów oraz środowisk zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym” - zaznaczył.

Dodał, że przewidziane w projekcie rozporządzenia wymagania pożarowe zostały opracowane przy udziale niezależnych ekspertów. Do współpracy zaproszono zaś specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego.

„Ich zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzi — nie realizacja interesów wybranych grup przedsiębiorców. Bezpieczeństwo ludzi jest nadrzędne. Tragiczne wydarzenia w Ząbkach pokazały, że wymogi muszą zostać zaostrzone — z pełną odpowiedzialnością i w interesie publicznym” - dodał Paszyk.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek ocenił, że projekt przygotowany przez MRiT „całkowicie wyeliminuje” zastosowanie styropianu w Polsce, zastępując go wełną mineralną. Polityk przypomniał, że obecnie w Polsce produkcją styropianu zajmuje się około 100 firm i zastąpienie go wełną, doprowadzi do tego, że pracę stracą tysiące osób.

Europosłowie PiS zapowiedzieli, że w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie do CBA. Obajtek stwierdził, że produkcją wełny obecnie zajmuje się pięć międzynarodowych koncernów, m.in. z Francji, Niemiec i Danii. Według europosła PiS przedstawiciele tych koncernów byli zaangażowani w tworzenie tego rozporządzenia, co jego zdaniem, jest największym skandalem tego projektu i świadczy o wpływach zagranicznych lobbystów na polską gospodarkę. Według Obajtka proponowane rozwiązania doprowadzą do wzrostu cen termoizolacji domów, który może wynieść nawet 40 proc.

Z kolei europoseł Waldemar Buda ocenił, że rozporządzenie wprowadzi dodatkowe obowiązki po stronie wykonawcy, a dla przeciętnego odbiorcy koszt termomodernizacji będzie wyższy. (PAP)