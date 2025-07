Zatwierdziłeś sprawozdanie finansowe za 2024 r.? Zegar tyka – zgodnie z przepisami masz tylko 15 dni na spełnienie obowiązków sprawozdawczych. Czasu jest więc już bardzo mało. Sprawdź, co dokładnie musisz złożyć, gdzie, w jakiej formie i czy coś zmieniło się w 2025 roku. Przypominamy zasady – oddzielnie dla jednostek wpisanych do KRS i dla tych, które sprawozdanie składają do KAS.