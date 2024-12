Czy media społecznościowe mogą przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich? Jakie znaczenie mają dane pochodzące z platform takich jak X, YouTube czy TikTok? W rozmowie z Szymonem Glonkiem z Dziennika Gazety Prawnej, Michał Fedorowicz, analityk z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, wskazuje na kluczową rolę social mediów w kształtowaniu kampanii wyborczych i politycznej rzeczywistości.

Social Media jako główna arena polityczna

Fedorowicz wyjaśnia, że media społecznościowe są dziś podstawowym źródłem informacji o kandydatach i polityce, wypierając tradycyjne media, takie jak telewizja czy prasa. Na przykład, choć X ma ograniczoną liczbę aktywnych użytkowników (ok. 100 tys. w Polsce), pełni kluczową rolę w kreowaniu przekazów politycznych.

• X: Główna platforma debaty politycznej w Polsce. Treści publikowane na X często są przedrukowywane przez inne media, co nadaje im dodatkową wagę.

• YouTube: Niedoceniane medium, które konsumuje ogromne ilości treści politycznych, jednak polscy politycy wciąż nie inwestują w rozwój profesjonalnych kanałów.

• TikTok: Platforma, która może odegrać ważną rolę w nadchodzących wyborach, szczególnie w dotarciu do młodszych wyborców.

Polityk jako produkt marketingowy

Według Fedorowicza współczesna kampania wyborcza nie różni się wiele od promocji produktów konsumenckich. Politycy są „produktami”, które muszą opowiedzieć przekonującą historię, aby przyciągnąć uwagę wyborców. Kluczowym elementem jest storytelling – opowieść o przemianie kandydata i jego drodze do osiągnięcia celu.

Przykład:

• W kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy w 2015 roku istotną rolę odegrała jego metamorfoza, która przyciągnęła uwagę zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Podobnie, obecnie Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest postrzegany jako „nowy” gracz, choć jeszcze nie zaprezentował spójnej narracji.

Sentyment wobec kandydatów

Fedorowicz zwraca uwagę na analizę sentymentów, czyli emocji wyrażanych w komentarzach i interakcjach na temat kandydatów:

• Rafał Trzaskowski: Cieszy się dość pozytywnym sentymentem (ok. 30% komentarzy pozytywnych i 40% negatywnych). To korzystny wynik, szczególnie w kontekście wcześniejszych kampanii Koalicji Obywatelskiej.

• Karol Nawrocki: Odbierany bardziej negatywnie, z ok. 50% negatywnych komentarzy, co wynika m.in. z krytyki jego wystąpień czytanych z kartki.

Znaczenie wyborców Konfederacji

Jednym z najważniejszych czynników, które mogą przesądzić o wyniku wyborów, jest decyzja wyborców Konfederacji. Fedorowicz podkreśla, że ta grupa wyborców będzie kluczowa zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze. Kandydaci będą musieli skupić się na narracji, która przyciągnie ich uwagę i zaangażowanie.

Wpływ zewnętrzny i operacje informacyjne

Kampanie wyborcze w Polsce są również narażone na wpływy zewnętrzne, szczególnie z kierunku Białorusi i Rosji. Celem operacji informacyjnych nie jest promowanie prorosyjskich kandydatów, lecz antagonizowanie społeczeństwa poprzez tematy takie jak pomoc Ukrainie czy kwestie gospodarcze.

Przykłady działań:

• W mediach społecznościowych pojawiają się profesjonalnie wykonane grafiki i treści sugerujące, że dalsza pomoc Ukrainie jest bezsensowna, a pokój oznaczałby poprawę sytuacji gospodarczej.

Kreatywność czy budżet? Problem Prawa i Sprawiedliwości

Fedorowicz zwraca uwagę na ograniczone fundusze kampanijne Prawa i Sprawiedliwości, które mogą wpłynąć na efektywność ich działań w mediach społecznościowych. O ile wcześniej PiS dominowało w sieci poprzez intensywne kampanie reklamowe, obecnie brak środków zmusza ich do szukania bardziej kreatywnych rozwiązań.

Czy wybory doprowadzą do zmiany pokoleniowej?

Na pytanie o zmianę pokoleniową w polskiej polityce, Fedorowicz zauważa, że Polacy już wcześniej wybierali stosunkowo młodych prezydentów – Aleksander Kwaśniewski miał 42 lata, a Andrzej Duda 41 lat. Obecnie młodzi wyborcy (pokolenie Z) mogą odegrać kluczową rolę, jeśli zdecydują się uczestniczyć w wyborach. Rafał Trzaskowski jest postrzegany jako kandydat, który rozumie potrzeby młodszej generacji i potrafi mówić ich językiem.

Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych, w którym media społecznościowe odegrają kluczową rolę. Sukces kandydatów będzie zależał od umiejętności budowania narracji, angażowania wyborców i skutecznego wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych. Wybory mogą przesądzić nie tylko o przyszłości politycznej kraju, ale także o kształcie debaty publicznej w kolejnych latach.

Kto wygra? Ostatecznie, jak podkreśla Michał Fedorowicz, wszystko rozstrzygnie się wśród wyborców Konfederacji oraz w zależności od tego, który kandydat zdoła opowiedzieć najbardziej przekonującą historię.