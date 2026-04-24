UE szykuje plan reakcji na użycie art. 42.7. „Musimy wiedzieć, jak działać w praktyce”

PAP/EPA
oprac. Karolina Nowakowska
40 minut temu

Prezydent Cypru Nikosa Christodulidisa poinformował w piątek rano, że przywódcy państw UE zamierzają przygotować plan działania na wypadek uruchomienia przez jeden z krajów członkowskich artykułu 42.7 o wzajemnej obronie i pomocy. Zgodnie z nim, jeśli jedno państwo UE padnie ofiarą ataku, pozostałe muszą mu pomóc.

Christodulidis powiedział, że przywódcy rozmawiali na temat klauzuli o wzajemnej obronności już w czwartek, podczas wspólnej kolacji. - Ustaliliśmy, że przygotujemy plan działania określający, jak zareagujemy w przypadku, gdy państwo członkowskie uruchomi art. 42.7 - przekazał.

Cypryjski prezydent przyznał, że jest kilka pytań, na które należy znaleźć odpowiedź. - Załóżmy, że Francja uruchamia art. 42.7. Które kraje jako pierwsze odpowiedzą na prośbę rządu francuskiego? Jakie będą potrzeby rządu lub kraju, który uruchomi artykuł? Wszystko to zostanie uwzględnione w planie, aby wiedzieć, kiedy i czy państwo członkowskie powinno uruchamiać artykuł 42.7 i mieć gotowy plan operacyjny do wdrożenia - poinformował.

Prezydent Christodulidis dodał, że cieszy się, że wszystkie państwa UE dostrzegają konieczność posiadania planu na wypadek konieczności uruchomienia klauzuli o wzajemnej obronności.

Co to jest art. 42.7?

Zgodnie z art. 42.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeśli państwo członkowskie UE padnie ofiarą zbrojnej agresji, pozostałe kraje mają obowiązek mu pomóc. Podobną rolę pełni art. 5 NATO.

Cypr, który w tym półroczu przewodniczy w Radzie UE, jest gospodarzem dwudniowego nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, który rozpoczął się w czwartek.

Źródło: PAP

