Trump dopisuje do długiej listy kolejne groźby wobec Iranu. Liczy jednak na sukces negocjacji w Pakistanie

„Iran zdecydował się wczoraj wystrzelić pociski w cieśninie Ormuz – całkowite naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni! Wiele z nich było wycelowanych we francuski statek i frachtowiec z Wielkiej Brytanii. To nie było miłe, prawda?” - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Negocjacje amerykańsko-irańskie w Pakistanie

Zaraz potem dodał jednak, że jego „przedstawiciele” udadzą się do stolicy Pakistanu, Islamabadu i będą tam w poniedziałek prowadzić negocjacje z Iranem.

W dalszej części wpisu prezydent wyraził zdziwienie ogłoszeniem przez Iran ponownego zamknięcia cieśniny Ormuz. Podkreślił, że ten szlak w rzeczywistości został już zamknięty przez blokadę USA. Trump dodał, że Iran traci na tym najwięcej, nie mogąc eksportować ropy naftowej - podał kwotę 500 mln dol. dziennie.

„Stany Zjednoczone nic nie tracą. W rzeczywistości wiele statków zmierza właśnie do Stanów Zjednoczonych, Teksasu, Luizjany i na Alaskę, aby się załadować, dzięki uprzejmości Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który zawsze chce być »twardzielem!«” - skomentował amerykański przywódca.

Trump grozi zniszczeniem irańskich elektrowni, mostów i portów

Powtórzył jednak, że jeśli Iran nie przyjmie „bardzo uczciwej i rozsądnej umowy”, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i port w Iranie.

„KONIEC Z BYCIEM MIŁYM GOŚCIEM! Szybko i łatwo ustąpią, a jeśli nie przyjmą UMOWY, będę miał zaszczyt zrobić to, co trzeba, co inni prezydenci powinni byli zrobić Iranowi przez ostatnie 47 lat” - napisał. „CZAS, ŻEBY IRAŃSKA MASZYNA DO ZABIJANIA SIĘ SKOŃCZYŁA!” - zakończył.

Trump podobne przesłanie przekazał w krótkim wywiadzie telefonicznym z telewizją ABC, zapowiadając, że zakończy wojnę „w miły lub trudny sposób”.

W ostatnich dniach Trump sugerował, że jest bliski zawarcia z Iranem porozumienia, które trwale zakończyłoby trwającą od 28 lutego wojnę, w której obecnie trwa zawieszenie broni. Rozejm upływa w nocy z wtorku na środę. Stanowiska amerykańskiego prezydenta nie potwierdzały sygnały płynące z Teheranu.

Nie ma porozumienia w sprawie programu nuklearnego

Jeszcze w piątek Trump mówił o tym, że Iran zgodził się na „wszystko”, w tym pozbycie się wzbogaconego uranu i zlikwidowanie programu nuklearnego, twierdząc nawet, że „ma teraz dobre stosunki” z Iranem.

Irańscy urzędnicy wypowiadający się anonimowo dla mediów zaprzeczali, by osiągnięto porozumienie w kwestii programu nuklearnego. Jeden z nich powiedział w sobotę, że pozostają znaczące różnice dotyczące warunków zawieszenia broni.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi ogłosił w piątek otwarcie cieśniny Ormuz. USA nie zniosły jednak własnej blokady irańskich portów. W sobotę irańska armia ogłosiła ponowne zamknięcie tego szlaku. Pojawiły się informacje o kolejnych irańskich atakach na statki.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)