„Rozmowy rozpoczęły się wcześnie, o godz. 8 czasu na Wschodnim Wybrzeżu” USA (godz. 14 czasu polskiego) – poinformowało źródło, nie podając szczegółów dotyczących programu ani składu delegacji.

Wcześniej, na swoim koncie na Instagramie Dmitrijew, który w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie, poinformował, że „wrócił” do Miami.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji wstępnie ma się odbyć w niedzielę, 1 lutego, w Abu Zabi, jednak jego data i miejsce mogą ulec zmianie.

„Nie wiem, kiedy odbędzie się następne spotkanie. Miało być w niedzielę. Uzgodniono, że spotkanie odbędzie się w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). I dla nas bardzo ważne jest, aby na spotkaniu byli wszyscy, z którymi się umawialiśmy, ponieważ wszyscy oczekują informacji zwrotnej. Ale data lub miejsce mogą zostać zmienione” – powiedział Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami.

Jak informowała agencja Interfax-Ukraina Zełenski wyjaśnił, że możliwa zmiana daty i miejsca tych rozmów związana jest z tym, że „coś dzieje się w sytuacji między Ameryką a Iranem”, a te kwestie mogą wpłynąć na termin spotkania.(PAP)

