Podczas trwającej od 4 lat wojny na Ukrainie zaobserwować można było kilka zmian w sposobie prowadzenia walk. Od szybkich rajdów wielkich pancernych kolumn, do wojny pozycyjnej i mas dronów, masakrujących piechotę wroga. Do dziś walka opiera się na dronach FPV, ale Amerykanie zrobili krok dalej.

Przełom na wojnie. Skrócili „łańcuch śmierci”

Przełom w przeprowadzaniu ataków za pośrednictwem dronów ogłosiła 19 stycznia firma Auterion, która od wielu miesięcy testowała swe systemy na Ukrainie. W ciągu ostatniego roku dostarczyła do Kijowa ponad 30 tys. zestawów Skynod Strike, które nie tylko pomagały niszczyć nacierających Rosjan, ale też dostarczały informacji o tym, jak nowoczesne rozwiązania sprawdzają się w praktyce i jak reagują na przykład na wrogie metody zagłuszania. Na czym zatem polega rewolucja?

Nowe rozwiązanie pozwala zerwać z dotychczas stosowanym systemem, że za operowanie jednym dronem FPV odpowiada jeden człowiek. Dzięki zastosowaniu Sztucznej Inteligencji, przed żołnierzem staje tylko jedno zadanie – wskazanie celów. Ataków natomiast samodzielnie dokonują sterowane przez AI drony. Po naniesieniu poprawek, uwzględniających doświadczenia z ukraińskiego frontu, firma przeprowadziła 13 stycznia testy na poligonie na Florydzie. W obecności przedstawicieli różnych rodzajów wojsk USA, jeden żołnierz, używając jednej konsoli, doprowadził do zniszczenia trzech symulowanych celów.

„Celem nie jest po prostu wystawienie większej liczby dronów, ale skrócenie łańcucha śmierci, tak aby odstęp między decyzją człowieka, a efektem kinetycznym był krótszy niż czas reakcji przeciwnika. Zgodnie z tą logiką oprogramowanie koordynuje wiele jednorazowych platform i ich sensorów, podczas gdy ludzie koncentrują się na wyborze celu, zasadach walki i ogólnym założeniu misji” – informuję specjaliści z Army Recognition.

Armia USA przechodzi na Sztuczną Inteligencję

Eksperci, analizujący sukces eksperymentu, wskazują na przełom, jaki może on przynieść w prowadzeniu przyszłych wojen. Od tej pory jedna drużyna będzie w stanie przeprowadzać ataki z jednoczesnym użyciem nawet kilkudziesięciu dronów, a żołnierzy ograniczać będzie jedynie dostępność sprzętu.

Zalety jak najgłębszego zastosowania AI w przyszłych działaniach bojowych dostrzegł amerykański Departament Wojny. Ogłosił on 12 stycznia wejście w życie Strategii Akceleracji Sztucznej Inteligencji. Składający się z 7 segmentów program ma w pełni zintegrować wojsko ze Sztuczną Inteligencją oraz przemysłem.

- Uwolnimy eksperymenty, wyeliminujemy bariery biurokratyczne, skoncentrujemy nasze inwestycje i zademonstrujemy podejście do realizacji niezbędne, abyśmy byli liderem w dziedzinie wojskowej sztucznej inteligencji. Staniemy się siłą bojową stawiającą na sztuczną inteligencję we wszystkich dziedzinach – powiedział Pete Hegseth, szef Departamentu Wojny.

Firma Auterion zapewnia, ze jej system z powodzeniem można stosować nie tylko podczas działań ofensywnych. Może on przydać się też do zwalczania dronów przeciwnika, gdy w całym procesie decyzje ludzie ograniczać będą się do wskazywania celów.