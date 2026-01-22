„Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem, owocne i merytoryczne. Omówiliśmy pracę naszych zespołów, a praktycznie codziennie odbywają się spotkania lub komunikacja. Dokumenty są teraz jeszcze lepiej przygotowane” - napisał Zełenski na platformie X.

Prezydent poinformował, że rozmawiano również o wzmocnieniu systemu obrony przeciwlotniczej Ukrainy w kontekście rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną tego kraju podczas surowej zimy.

„Poprzednie spotkanie z prezydentem Trumpem pomogło w ochronie przestrzeni powietrznej. Mam nadzieję, że tym razem również wzmocnimy się. Podziękowałem za poprzedni pakiet rakiet dla obrony przeciwlotniczej i poprosiłem o dodatkowy. Ochrona życia, nasza wytrwałość, wspólna praca dyplomatyczna. Dziękuję!” - zaznaczył.

Wcześniej w czwartek prezydent USA powiedział, że przeprowadził „dobre spotkanie” z prezydentem Zełenskim w Davos, lecz przyznał, że wciąż jest „długa droga” do zakończenia wojny. Jego przesłanie do przywódcy Rosji Władimira Putina brzmiało: „wojna musi się skończyć”.

Trump dodał, że jeszcze w czwartek lub w piątek dojdzie do spotkania jego wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, z Putinem w Moskwie. (PAP)